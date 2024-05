Amici, neanche è finito è già c’è il nome del vincitore: scoppia il putiferio

A pochi giorni di distanza dalla fine di Amici 2023 è saltato già fuori il nome del vincitore del programma.

la puntata conclusiva della trasmissione condotta da Maria De Filippi sarà trasmessa il 18 maggio ma a quanto pare

Il serale è cominciato il 23 marzo 2024 e si è appena disputata la semifinale del talent show ma per alcuni i giochi sono già chiusi: ecco chi vincerà.

Amici 2023 è cominciato a settembre e anche stavolta, come sempre è accaduto, le avventure di ragazzi della scuola più famosa d’Italia hanno letteralmente catalizzato l’attenzione del pubblico che segue il il talent show.

Amici 2023, lo spoiler sul nome del vincitore del talent show

Alla fine del mese di marzo è cominciata la fase più dedicata del programma, ovvero quella in cui i ragazzi devono dimostrare che cosa hanno imparato e mettersi alla prova con le sfide del serale. Gli allievi sanno tutti molto bene che chi riesce a emergere al serale ha molte più probabilità di vittoria, ma non solo, sanno anche che è questa la fase in cui sfruttare la visibilità di un pubblico più ampio quello appunto che guarda la televisione nella fascia serale, più numeroso di quello che invece segue la striscia pomeridiana.

Il serale è cominciato il 23 marzo 2024 e in tutto comprende nove appuntamenti, che fino ad ora hanno già tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. L’11 maggio, durante l’ottava puntata del serale, si è disputata la semifinale e a passare alla finale sono stati Marisol, Holden, Dustin, Petit e Sarah Toscano, ma i bene informati parlano già del nome prossimo vincitore.

L’allievo che salirà sul podio di Canale 5

Il 18 maggio andrà in onda la finalissima, e nonostante la puntata finale sia ancora tutta da scrivere, nelle scorse ora è spuntato già fuori il nome del vincitore di Amici 2023. Come di consueto sono stati fatti tanti pronostici, e ipotesi diverse sul nome dell’allievo che potrebbe salire sul podio del talent show di Canale 5 durante la appuntamento conclusivo del serale. Quello più quotato però è solo uno.

Oltre a essere bravissima, solare e avere un innegabile talento nella danza, l’allieva ha dalla sua anche una storia personale alle spalle meno rosea di tanti suoi compagni di scuola. Per questo i fan di Amici 2024 stanno facendo quasi tutti tifo per Marisol: i followers della ballerina, riuniti attraverso le varie pagine social e i fandom online, l’hanno vista esibirsi sulle note del pezzo musicale iconico Alba chiara e ora vogliono assolutamente che sia lei ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice.