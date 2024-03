Una Pasqua speciale anzi fantastica al Castello di Lunghezza che riapre la stagione

Pasqua al Castello con i colori dei numerosi personaggi che popolano il Fantastico Mondo del Fantastico, un mondo di eventi, spettacoli e avventure immersive tutto dal vivo. Il parco dell’immaginario apre la nuova stagione a Pasqua e Pasquetta per proseguire poi fino all’estate. L’opportunità migliore per invitare il fantastico pubblico del Castello ad un pic-nic sui prati verdi pieni di margherite e magari fare un brindisi con Principesse e Supereroi in questo fantastico relax unico e suggestivo.

Il 31 marzo e il 1° aprile con il calendario di appuntamenti si arricchisce di nuovi personaggi, come la splendida Sirenetta e il suo simpatico amico granchio, la Principessa Tiana, con tanto di Ranocchio, l’incontro nella sua “segreta” Sala dei Ghiacci con la Regina Elsa e l’immancabile Olaf. Senza dimenticare: il Gran ballo delle Principesse nella sala del trono, la battaglia dei Super Eroi con colpi di scena, nuove avventure e terribili antagonisti!

Ad allietare poi grandi e piccini il giorno di Pasqua altra grande sorpresa: i giovani maghi della scuola Club Magico Franco Riccardi, diretta da Francesco Leardini, faranno incuriosire i più piccini, e non solo, con intervento di stand up in giro per il parco per far scoprire ed apprendere piccole tecniche di arti magiche. Insomma una Pasqua davvero magica. Informazioni qui.