“Il reality non ha più famosi”: un altro naufrago ha salutato i compagni | Non se l’aspettava nemmeno Luxuria

L’Isola dei Famosi sta perdendo pezzi: ecco chi è stato ad abbandonare l’isola di Cayo Chochinos questa volta.

Nessuno avrebbe immaginato che il naufrago prendesse una decisione del genere, eppure è salito sulla nave molto prima della fine del reality show, lasciando i telespettatori letteralmente di Mediaset senza parole.

La scelta drastica e improvvisa del concorrente del celebrity survivor di Canale 5 ha lasciato interdetta anche Vladimir Luxuria, ma vediamo che cosa è successo.

Scopriamo di chi si tratta, e soprattutto perché il noto volto dello showbiz nostrano ha fatto una scelta drastica: abbandonare l’Isola dei Famosi rinunciando alla possibilità di arrivare alla finale del celebrity survivor.

L’Isola dei Famosi, l’inaspettato addio del naufrago

L’Isola dei Famosi quest’anno sembra essere un gioco troppo arduo per i concorrenti, o forse un gioco del quale non condividono le regole, o forse un format con ritmi e divieti che non riescono a rispettare. Di certo il celebrity survivor è sempre stata una prova molto dura per tutti i naufraghi, sia dal punto di vista fisico, che emotivo. Bisogna fare i conti con la fame, con la convivenza forzata con gli altri protagonisti del reality show, e con tante altre dinamiche televisive e personali.

L’Isola dei Famosi 2024 aveva già visto rinunciare al programma Pietro Fanelli, Tonia Romano e Peppe Di Napoli, e dopo l’uscita di scena anticipata dei tre concorrenti, adesso è arrivato l’ennesimo addio, molto prima del previsto. Il suo clamoroso addio è stata una doccia fredda per l’opinionista Sonia Bruganelli, per Vladimir Luxuria, e per tutto il pubblico che ha fatto il tifo per lui sin dal primo giorno. Il motivo per cui ha deciso di rinunciare all’avventura dell’Isola dei Famosi però è abbastanza serio.

L’uscita di scena anticipata del concorrente di Canale 5

A lasciare l’isola di Cayo Chochinos questa volta è stato il talento della cucina italoamericano Joe Bastianich. A quanto l’imprenditore di Masterchef non è nella sua migliore forma fisica, e per evitare problemi di salute, secondo quanto raccontato da lui stesso, ha preferito seguire il consiglio dello staff medico dell’Isola dei Famosi che ha suggerito di lasciare l’Honduras.

Sono in tanti ormai a pensare già ad un altro improvviso addio, dopo quello dello chef Joe Bastianich, perfino la nota influencer campana Deianira Marzano, il 14 maggio, ha postato una storia sul suo canale ufficiale di Instagram, in cui ha avvisato i followers di essere a conoscenza del nome di un altro naufrago pronto a lasciare l’Honduras prima del previsto.