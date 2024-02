Anguillara Sabazia, è grave una bimba di 2 anni aggredita dai cani della nonna

A pochi giorni dalla tragica aggressione di tre cani rottweiler che hanno ucciso a morsi Paolo Pasqualini, un uomo, 39enne, che correva nel bosco di Manziana (Roma) ci raggiunge la notizia di un’altra aggressione accaduta ad Anguillara Sabazia. Una bambina di 2 anni è stata aggredita mentre giocava con i due cani della nonna. In questo caso uno dei cani coinvolti è un pastore tedesco. Le ferite riportate dalla bambina sono gravi ed è stata trasportata in elisoccorso in ospedale. Anche la nonna è stata soccorsa in ospedale, non si conosce il motivo, se è stata ferita dai cani per difendere la nipotina oppure se è stato per lo shock dell’aggressione. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Attenti ai cani in casa se ci sono bambini piccoli

La sicurezza dei bambini piccoli in presenza di cani è una preoccupazione importante per molti genitori e tutori. I bambini sono naturalmente curiosi e possono involontariamente provocare un cane con comportamenti come tirare la coda o le orecchie, avvicinarsi troppo al cibo del cane o tentare di giocare mentre il cane riposa. Questo può portare a situazioni di rischio in cui il cane, per paura, dolore o sorpresa, può reagire aggressivamente.

Per prevenire aggressioni ai bambini da parte dei cani, è essenziale adottare alcune misure preventive e educative sia per i bambini che per i cani:

Per i bambini:

Insegnare il rispetto : Spiegare ai bambini l’importanza di trattare gli animali con gentilezza e rispetto, evitando di disturbarli mentre mangiano, dormono o si riposano.

: Spiegare ai bambini l’importanza di trattare gli animali con gentilezza e rispetto, evitando di disturbarli mentre mangiano, dormono o si riposano. Supervisione degli adulti : Non lasciare mai bambini piccoli e cani insieme senza la supervisione attenta di un adulto, anche se il cane è noto per essere gentile.

: Non lasciare mai bambini piccoli e cani insieme senza la supervisione attenta di un adulto, anche se il cane è noto per essere gentile. Insegnare i segnali del cane: Educare i bambini a riconoscere i segnali di stress o disagio nei cani, come ringhiare, alzare il pelo sulla schiena, orecchie indietro, e insegnare loro a ritirarsi lentamente senza correre.

Per i cani:

Socializzazione e addestramento : È cruciale socializzare i cani fin da cuccioli con persone di tutte le età e insegnare loro comandi di base come sedersi, restare, venire quando chiamati, e lasciare oggetti su comando.

: È cruciale socializzare i cani fin da cuccioli con persone di tutte le età e insegnare loro comandi di base come sedersi, restare, venire quando chiamati, e lasciare oggetti su comando. Creare uno spazio sicuro : Fornire al cane un proprio spazio sicuro dove può ritirarsi quando si sente stressato o ha bisogno di tranquillità, lontano dai bambini.

: Fornire al cane un proprio spazio sicuro dove può ritirarsi quando si sente stressato o ha bisogno di tranquillità, lontano dai bambini. Monitorare il comportamento del cane: Prestare attenzione a qualsiasi segno di disagio o stress nel cane e consultare un veterinario o un educatore cinofilo professionista se si notano cambiamenti nel comportamento che potrebbero indicare problemi.

Segnali di avvertimento di aggressività nei cani:

Ringhiare o abbaiare ai bambini

Mostrare i denti

Alzare il pelo sulla schiena

Orecchie appiattite all’indietro

Corpo teso

Ricordarsi sempre che ogni cane ha una personalità unica e che le interazioni tra bambini e cani devono essere gestite caso per caso, con attenzione e cura. La prevenzione e l'educazione sono le chiavi per garantire la sicurezza di tutti.

