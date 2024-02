È scomparsa da Gallese, in provincia di Viterbo il 24 gennaio scorso, le ricerche al momento non hanno dato esito positivo ma non si esclude la pista dell’allontanamento volontario e della “fuga d’amore”.

La ragazza non è mai arrivata a scuola

Mercoledì 24 gennaio, Lamia non è arrivata a scuola. L'ultima volta è stata vista salire sull'autobus che ogni mattina prendeva per fare il tragitto da casa sua all'istituto per Odontotecnici di Civita Castellana.

Numerose le telefonate degli amici prima, e dei familiari poi, nella ricerca di notizie della ragazza. Il telefono squilla a vuoto, lei non risponde a chiamate o messaggi, la famiglia in ansia ha sporto denuncia ai carabinieri. Sui social si moltiplicano gli appelli per chiunque possa averla vista.

Le piste al vaglio e la possibile fuga volontaria

Tra le compagne di classe di Lamia inizia a circolare la voce che la loro amica sarebbe fuggita per evitare le nozze concordate tra famiglie in Bangladesh, sarebbe quindi in compagnia di un ragazzo e i due sarebbero innamorati. Per ora, non risultano altre persone scomparse dunque pare possibile che, qualora fosse vero, i genitori del ragazzo sarebbero al corrente della sorte di Lamia.

La voce di un matrimonio già effettuato, anche questa circolata nelle ore successive alla scomparsa, sarebbe stata smentita dal fratello di Lamia che aveva dichiarato all'agenzia LaPresse: "Sappiamo che sta bene ma ancora non è tornata a casa. Era stata promessa in sposa a un uomo in Bangladesh ma lei ci ha detto che era d'accordo. Non è vero che si era sposata".

