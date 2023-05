Animali in auto: sanzioni fino a 5 mila euro in caso di violazione

Avere un animale domestico, che sia cane o gatto, con il quale condividere la vita è un’esperienza che arricchisce la quotidianità di ogni persona. Possederlo con responsabilità, però, risulta necessario per salvaguardare l’incolumità nostra, dell’amico a quattro zampe e delle altre persone. Il trasporto di animali in auto è normato da regole del Codice della Strada ferree che, se non rispettate, possono portare a sanzioni salatissime. Vediamo quali.

Come comportarsi con un animale in auto

L’art. 169 del Codice della Strada recita inequivocabilmente che “sui veicoli diversi da quelli autorizzati, è vietato il trasferimento di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida“. Autorizza, invece, il trasporto di animali domestici in apposite gabbie o nel vano posteriore “appositamente diviso da rete o da altro analogo mezzo idoneo che, se installato in via permanente, deve ricevere il via libera dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri“.

Ciò che non si deve mai fare, quindi, è lasciare gli animali liberi a bordo oppure legati in modo non corretto. Il posto guida deve rimanere sempre sotto il controllo del guidatore e scevro da qualsiasi tipo di distrazione. Altra condotta sbagliata è quella di mantenere abbassati i finestrini; i cani, in particolar modo, potrebbero sporsi di fuori e rischiare così di cadere o subire danni a causa dell’alta velocità.

Per un viaggio in sicurezza, di contro, il guidatore deve munirsi di cinghie o cinture di contenimento o, ancora meglio, di trasportini che consentano un trasporto confortevole dell’animale. Il sistema più sicuro, in ogni caso, è il divisorio. Potrà essere posizionato tra le due fila di sedili o tra quella passeggeri e il bagagliaio. Il materiale dovrà essere resistente e sicuro per far fronte a qualsiasi evenienza.

Quali multe si rischiano

Per ogni violazione in tal senso, ci sono multe e sanzioni che possono toccare anche i 5 mila euro, soprattutto in caso di ferimenti o incidenti. Oltre alle norme prima citate, in caso di sosta con animali a bordo, il conducente dovrà accostare all’ombra e tenere leggermente abbassato il finestrino per permettere il ricircolo dell’aria.

Se l’animale circola libero senza divisori o senza la presenza di trasportini e cinture, la sanzione pecuniaria può oscillare tra gli 87 e i 344 euro con la decurtazione di un punto dalla patente. Se, inoltre, si monta un divisorio permanente senza aver ottenuto il via libera da parte della Motorizzazione Civile, per la violazione dell’art. 78 del Codice della Strada l’ammenda va dai 430 a un massimo di 1731 euro.

*Foto presa dalla pagina facebook Cani che viaggiano con la testa fuori dal finestrino

© Riproduzione riservata