Anzio, presa la “banda dello pneumatico”: colti sul fatto

Erano quattro giovanissimi ad aver gettato nel caos gli automobilisti di Anzio nei giorni scorsi, ieri però colti i Carabinieri di Anzio li hanno colti sul fatto. L’accusa per loro è di furto in associazione.

Da diversi giorni, infatti, gli agenti erano sulle tracce di una banda che rubava pneumatici dalle auto parcheggiate lungo la strada e la scorsa notte, due pattuglie sono intervenute in via delle Viole, a seguito di chiamata al numero d’emergenza, che segnalava un furto in corso su un’auto.

Sorpresi mentre smontavano gli pneumatici

Arrivati sul luogo, i carabinieri hanno beccato i quattro giovani mentre smontavano le ruote posteriori di una Fiat 500 L. I malviventi sono stati immediatamente bloccati e le forze dell’ordine hanno provveduto a perquisire la loro auto.

Nella vettura, i Carabinieri hanno scoperto e confiscato attrezzi da meccanico utilizzati per smontare pneumatici oltre a una serie di mattoni, usati per sostituire le gomme rubate.

L’arresto e la convalida

Portati in caserma, i ragazzi sono arrivati davanti all’Autorità Giudiziaria che ha provveduto al via libera per il processo immediato. Alla fine dell’udienza il giudice ne ha convalidato il fermo stabilendo per tutti l’obbligo di firma.