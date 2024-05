Sanità Lazio. Interrogazione sui Cup in provincia di Frosinone, “troppi disservizi per i cittadini”

“Sulle persistenti carenze che riguardano i CUP (Centri Unici di Prenotazione) in provincia di Frosinone, presento un’interrogazione rivolta al Presidente Rocca per chiedere chiarimenti urgenti in relazione ai gravi disagi causati ai cittadini e per sapere se sono previste azioni per ridurre i disservizi e i ritardi.

Le notizie che arrivano sono preoccupanti e non sembrano migliorare, tempi di attesa infiniti e spesso senza la possibilità di prenotare le prestazioni richieste per le cure.”. Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, Consigliere regionale e responsabile Welfare di Azione.

Chiamando il numero 069939 puoi prenotare visite, esami diagnostici e specialistici nelle varie Aziende Ospedaliere e negli ambulatori delle ASL di Roma e del Lazio. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 13.00.