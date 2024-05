Aprilia, colpi di pistola su un’auto posteggiata: è giallo

Mistero sulla provenienza dei due proiettili esplosi contro lo sportello di un’automobile parcheggiata in via degli Oleandri

Mistero sulla provenienza dei due proiettili esplosi contro lo sportello di un’automobile parcheggiata in via degli Oleandri. Dalle ricostruzioni, un uomo che aveva parcheggiato la sua auto sotto casa in una traversa di via degli Oleandri l’ha ritrovata la mattina successiva con un foro sullo sportello e il bossolo conficcato.

Due i colpi esplosi ma solo uno andato a segno, mentre l’altro ha colpito di striscio la fiancata e se il proiettile avesse rimbalzato su una persona l’avrebbe certamente uccisa.

L’obiettivo non sembra essere il proprietario

Non si tratterebbe di un avvertimento destinato al proprietario dell’automobile, almeno dalle prime ricostruzioni: l’uomo, un quarantenne padre di famiglia, senza precedenti e impiegato in una attività di servizi di Aprilia, non era – secondo i carabinieri di Aprilia incaricati del caso – il destinatario dei proiettili.

Resta in piedi l’ipotesi di qualcuno che si diverta a sparare colpi di pistola in giro, così come è plausibile anche la possibilità di un regolamento di conti tra microcriminalità.

Una scia di bozzoli

Sul Messaggero di oggi, si ricostruisce la lunga scia di colpi esplosi nella zona in pochi mesi: «Solo la scorsa settimana c’era stata la segnalazione di colpi di pistola esplosi in via Lombardia, e non era la prima volta, anche se in quel caso non sono stati ritrovati bossoli. La sera del 24 aprile vennero esplosi sei colpi di pistola all’indirizzo di un’auto parcheggiata in via Pantanelle».

«Il mezzo, di proprietà di una donna incensurata, venne crivellato di colpi dai malviventi. In precedenza venne preso di mira un altro veicolo, stavolta in via Aldo Moro, di proprietà del titolare di un bar. Almeno quattro gli spari esplosi nel cuore della mattinata, tra le auto in transito ed i pedoni».

«E poi i due episodi avvenuti proprio in via Lombardia. Il primo il 31 gennaio quando un Suv, parcheggiato in strada venne centrato da tre colpi di arma da fuoco che mandarono in frantumi il parabrezza del vetro anteriore. Il secondo episodio tre settimane più tardi, il 23 febbraio quando vennero uditi dai residenti almeno tre spari, ancora una volta in pieno giorno».