Aprilia, fuga dal ristorante: le foto dei furbetti sui social

Sabato sera in centro ad Aprilia due ragazzi hanno pensato bene di non pagare il conto del ristorante giapponese dove hanno cenato.

Dopo aver ordinato una quantità di cibo elevata, i due si sono dati alla fuga senza pagare il conto. Sullo scontrino del ristorante, due bottiglie di vino e diversi tra i piatti più costosi nel menù. Quando è arrivato il momento di metter mani al portafoglio però, dei due nessuna traccia.

Il titolare stesso dell’attività ha notato la strana sparizione e il conto non saldato. La sua prima reazione è stata quella di pubblicare sui social il fermo immagine della telecamera di sorveglianza interna al locale, mostrando i due morosi.

Dalla gogna alla denuncia

Domenica mattina, il titolare si è recato poi ai Carabinieri per sporgere formale denuncia contro i due, non prima di aver aggiunto sempre sui social, alla foto dei debitori anche quella dello scontrino.

Uno scontrino lunghissimo che si chiude con la cifra di 151,50 euro. Chi paga? Di certo le immagini della telecamera di sorveglianza mostrano le due persone in maniera poco riconoscibile ma restano senza dubbio un importante tassello in mano ai Carabinieri per ritrovarli.

Il reato

Non sono certo i primi a lasciare i locali senza saldare il conto, su di loro pende ora l’accusa di insolvenza fraudolenta. Un reato che prevede una pena non proprio leggera: nei casi peggiori si rischia la reclusione fino a due anni, negli altri una multa che arriva fino a 516 euro. Insomma, tutto sommato è sempre meglio pagare il conto.