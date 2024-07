Aprilia, investita e lasciata agonizzante in strada: l’auto rubata poco prima

Come ogni sera, era uscita di casa per fare una passeggiata, seguendo il consiglio del suo medico di famiglia per migliorare il suo stile di vita. Ma quella che doveva essere una semplice passeggiata si è trasformata in una tragedia. Una donna di 69 anni, di origini indiane, è stata travolta e uccisa da un pirata della strada lungo via Val Camonica, tra via dei Cinque Archi e via Selciatella nella borgata di Campoverde. La donna è stata investita in pieno da una vettura, probabilmente trascinata per alcuni metri, ma il conducente è fuggito senza prestare soccorso.

La vittima è stata ritrovata per puro caso dai carabinieri, agonizzante in una cunetta laterale della strada. Nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare: l’impatto con l’auto e poi con l’asfalto le è stato fatale.

La Testimonianza

“Hanno fatto di tutto per aiutarla,” racconta commossa una residente. “È assurdo quanto accaduto. Non possiamo crederci. Qui sulla via siamo tutti uniti. Ci ritroviamo tutte le sere, o quasi, d’estate per un saluto. Sembra una piazza a volte via Val Camonica. Per noi non c’è nessuna distinzione, i bimbi giocano tra loro. Ci aiutiamo tutti. L’altra sera però la strada era vuota. Il lunedì si preferisce stare a casa. Siamo sotto choc. Non c’è altro da dire. Non si può morire così.”

Le Indagini

L’auto che ha investito la donna era stata rubata. Una donna di 31 anni di Aprilia aveva denunciato il furto ai carabinieri, e la vettura è stata ritrovata in via Selciatella con evidenti danni. Tuttavia, il responsabile dell’incidente è ancora latitante.

Per puro caso, la donna non era a passeggio con i suoi nipotini quella sera. Era sola e sarebbe dovuta tornare a casa poco dopo. I familiari pensavano che fosse andata a casa di una delle figlie, che vive poco distante, ma poi è arrivata la tragica notizia.

Le circostanze esatte della tragedia sono ancora da chiarire. Si spera che le telecamere di videosorveglianza possano fornire indizi utili per rintracciare il colpevole.

Le Indagini Continuano

I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo sul posto per raccogliere tracce utili alle indagini, come frammenti di carrozzeria o altri indizi. “Questa strada,” spiega un altro residente, “viene spesso usata per gare automobilistiche in tarda serata, una situazione che abbiamo già denunciato in passato.”

La salma della donna è stata trasferita all’obitorio del cimitero di Aprilia, in attesa dell’autopsia. I carabinieri sono al lavoro per identificare rapidamente il responsabile.