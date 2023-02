Aprilia, neonato muore due giorni dopo la nascita: aperta inchiesta per omicidio colposo

Un neonato venuto al mondo lo scorso dicembre in una clinica di Latina è morto dopo solo due giorni di vita, quando il suo cuore ha smesso di battere.

La vicenda

I genitori, una coppia di origine indiana, hanno deciso di chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria per far luce sul drammatico fatto. La Procura di Latina ha avviato le indagini per comprendere le cause del decesso del neonato.

Secondo le prime risultanze, il decesso sarebbe riconducibile ad una complicanza cardiaca, che non ha permesso al muscolo cardiaco del piccolo di continuare a contrarsi.

Le indagini

Al momento le autorità stanno indagando sugli infermieri e i medici del presidio di Aprilia (Lt), presenti durante il parto, per l’accusa di omicidio colposo e preterintenzionale.

Secondo una statistica le maggiori cause di morte post parto sono dovute ad asfissia preceduta da polmonite, diarrea, infezioni neonatali, peso insufficiente, e la cosiddetta morte in culla o morte inspiegabile, che colpisce un bambino ogni 2 mila. Nella maggior parte dei casi la morte sopraggiunge mentre il piccolo dorme.

La Procura di Latina ha richiesto inoltre l’autopsia sul corpo del neonato. Si spera che l’esame autoptico dia una risposta definitiva sul caso, che gli inquirenti potranno cercare di sbrogliare la matassa del giallo.

