Svolta storica: Roma Multiservizi società in house, via libera dall’Assemblea Capitolina

Via libera dall‘Assemblea Capitolina alla trasformazione di Roma Multiservizi in società in house, con le quote di partecipazione che verranno acquisite da Ama, società di cui Roma Capitale è socio unico e successivamente acquisita da Roma Capitale, diventando società partecipata di primo livello.

Roma Multiservizi diventa società partecipata di primo livello

Grazie a questo passaggio il servizio scolastico integrato per nidi e scuole dell’infanzia (ausiliariato, pulizia, assistenza al trasporto scolastico anche per primarie e secondarie) viene internalizzato e non si ricorrerà più alla gara a doppio oggetto prevista da una delibera del 2018. Multiservizi si concentrerà dunque su un servizio integrato che cura ogni aspetto del rapporto tra il personale, le strutture scolastiche e le bambine e i bambini.

La decisione è arrivata a valle di un rigoroso percorso preventivo di analisi basato su una Due Diligence e sulla relazione redatta dai dipartimenti capitolini competenti con il supporto metodologico di un’importante società di consulenza.

Le conclusioni hanno rivelato chiaramente la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della gestione diretta del servizio, visto che il Piano Economico e Finanziario della società in house copre i costi del servizio, non ricorre a bandi esterni ed evita il rischio di eventuali fallimenti degli operatori privati. Viene infine garantito più efficacemente il rispetto degli standard minimi del servizio integrato.

Il Sindaco Gualtieri: “riconosciuto interesse generale dei servizi”

“Abbiamo scelto di riconoscere che il servizio scolastico integrato è un servizio d’interesse generale e, per questo, deve essere sottratto alla logica di mercato” – ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri nel corso del suo intervento in Aula Giulio Cesare.

“Dopo un costante e proficuo confronto con le parti sociali abbiamo anche verificato come la reinternalizzazione del servizio scolastico integrato per nidi e scuole dell’infanzia sia la scelta oggettivamente più sostenibile sotto il profilo dei conti economici, più giusta rispetto ai diritti dei lavoratori e più coerente per raggiungere quegli obiettivi di universalità, inclusione e socialità necessari alla costruzione di una vera Comunità educante.

Adesso affrontiamo nel migliore dei modi la sfida per garantire servizi all’altezza delle aspettative in un ambito particolarmente delicato per tante famiglie romane e per tanti lavoratori del settore” – ha concluso il primo cittadino.

Cgil: Siamo alla svolta, iniziato nuovo percorso

“L’assemblea Capitolina ha approvato la delibera per la trasformazione della Romamultiservizi Spa in società in house del Comune di Roma Capitale. Abbiamo vinto! Dopo anni di mobilitazioni e grazie all’ostinazione dei lavoratori si è affermato il principio che Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltrasporti hanno sempre sostenuto: le attività svolte nell’ambito del servizio scolastico integrato delle scuole del Comune di Roma Capitale rappresentano servizi di interesse generale che non possono essere lasciate al mercato privato che ne ha fatto, fino ad oggi, oggetto di profitto.

Siamo alla svolta e questo è l’inizio di un percorso che avrà l’obiettivo di migliorare i servizi alla cittadinanza e la qualità del lavoro di coloro che, con estrema professionalità, li garantiscono quotidianamente nel rapporto con i bimbi del sistema scolastico capitolino. Seguiremo il percorso di trasformazione della società fino all’acquisizione completa della proprietà da parte del Comune di Roma e continueremo a sostenere i lavoratori affinché le forme di precariato che hanno caratterizzato i loro rapporti di lavoro siano definitivamente superate.

Da subito solleciteremo la riattivazione del confronto sindacale per costruire un progetto condiviso che ci consenta di migliorare le condizioni di lavoro di tutti i lavoratori della Romamultiservizi coinvolti, operai ed impiegati, e di contribuire all’individuazione di soluzioni utili per l’erogazione di servizi di qualità”. Così in un comunicato Filcams Cgil Roma Lazio. (Com/Red/Dire)

© Riproduzione riservata