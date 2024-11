Aprilia, scioglimento del Comune per mafia: il prefetto rinvia la decisione

“Serve altro tempo per stabilire se il Comune sia condizionato dalla mafia”, si legge nel decreto di proroga

l prefetto di Latina ha rinviato la decisione sul possibile scioglimento del Comune di Aprilia per mafia, concedendo più tempo alla commissione d’accesso per completare l’analisi degli atti amministrativi. “Serve altro tempo per stabilire se il Comune sia condizionato dalla mafia”, si legge nel decreto di proroga firmato dal prefetto, che posticipa la conclusione dei lavori al febbraio 2025.

L’ipotesi di voto a primavera 2025

La commissione, incaricata di esaminare documenti relativi a gare d’appalto, affidamenti e gestione della cosa pubblica, aveva inizialmente il termine fissato al 20 novembre. Tuttavia, “è necessaria un’attenta valutazione senza pressioni”, motivo per cui è stata richiesta una proroga di tre mesi.

Nel caso in cui venisse escluso il condizionamento mafioso, i cittadini di Aprilia potrebbero tornare al voto già nella primavera del 2025.

Dieci società sotto interdittiva

Parallelamente, proseguono le indagini relative all’operazione “Assedio”. Ad oggi, dieci società collegate in vario modo al Comune di Aprilia sono state colpite da interdittive antimafia emesse dal prefetto di Latina