Arce, scontro tra Kart in pista: 15 enne in gravi condizioni

Un incidente tra go kart, avvenuto nella giornata di domenica 25 febbraio nella pista di go kart “Valle del Liri” ad Arce, in provincia di Frosinone. In gravi condizioni un ragazzo di 15 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù.

L’Incidente tra due mezzi

Secondo le informazioni, il giovane era in compagnia di alcuni coetanei e stava facendo dei giri di prova lungo la pista occupata da diversi veicoli. Improvvisamente due mezzi, tra i quali il suo, si sono urtati per cause non note e ancora in corso d'accertamento. Subito allertati i soccorsi del 112, i sanitari sono giunti sul posto stabilizzando il ragazzo mentre veniva richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il conducente dell'altro go kart coinvolto nello scontro sta bene e non ha avuto bisogno di cure mediche.

Non è in pericolo di vita

Giunto in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù, per fortuna le sue condizioni sono apparse gravi ma non in pericolo di vita. Al momento i traumi riportati sono stati curati e nei prossimi giorni il ragazzo dovrebbe migliorare, fanno sapere dal nosocomio.

Presenti sul luogo dell'incidente al circuito di Arce i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto le verifiche di rito e ascoltato alcuni testimoni, così come i gestori, per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

