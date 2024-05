Ardea, a due anni sfugge ai genitori e cade nel laghetto: gravissimo

Sono ore di grande apprensione per la sorte di un bambino di appena due anni che ieri sera, intorno alle 19:00 è sfuggito al controllo dei genitori ed è caduto nel laghetto artificiale in viale Marino nei pressi del comune di Ardea.

Nella serata di ieri, si svolgeva una festa religiosa nella zona e alla quale hanno partecipato circa 50 persone di etnia rom. Il piccolo, anch’egli di origine rom, pare sia sfuggito alla vista dei genitori e sia caduto accidentalmente nel laghetto artificiale.

Le condizioni restano critiche

Il personale sanitario, arrivato in pochi minuti è riuscito a prendere in carico il bambino tra le urla disperate dei genitori. Ora il piccolo si trova in codice rosso all’ospedale Bambin Gesù di Roma e, nonostante le tempestive cure sul posto e il trasporto d’urgenza con l’eliambulanza, le sue condizioni sarebbero estremamente gravi.

Sulla dinamica del terribile incidente indagano i carabinieri di Ardea, Tor San Lorenzo e della Compagnia di Anzio. Secondo le testimonianze le famiglie coinvolte sarebbero della zona di Ardea Tor San Lorenzo, tutte di origine rom.