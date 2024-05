Cassino, bomba carta in pieno centro: paura tra i residenti

L’esplosione, è avvenuta proprio all’incrocio tra via Grosso e via XX settembre, l’arteria principale dove si trovano due edifici scolastici

Momenti di grande paura la scorsa notte, intorno alle due, quando una forte esplosione ha svegliato i residenti di Via Vincenzo Grosso, una delle vie centrali di Cassino.

Vicino ad un’abitazione privata, a pochi metri dal Municipio e da piazza De Gasperi, una bomba carta ha causato la frantumazione di una finestra dell’abitazione al pian terreno. Per fortuna non ci sono state persone ferite.

L’esplosione, è avvenuta proprio all’incrocio tra via Grosso e via XX settembre, l’arteria principale dove si trovano due edifici scolastici: il liceo classico ‘Carducci’ e la scuola media ‘Conte’ dove adesso si trova il cantiere per la costruzione del nuovo edificio.

Le indagini

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del Commissariato di Cassino che hanno subito ascoltato le testimonianze dei residenti, con particolare attenzione a coloro che abitano nell’appartamento che ha subito maggiori danni. Possibile anche un episodio legato allo spaccio degli stupefacenti.

Sebbene l’atto sembri un avvertimento, i proprietari dell’edificio hanno dichiarato di non avere subito minacce o altro, dunque al momento si passa al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza alla ricerca di elementi utili.

Proprio di recente sono stati infatti installati nuovi dispositivi di sorveglianza e ad oggi si contano oltre cento telecamere, molte delle quali installate proprio nei pressi degli edifici scolastici, nell’ambito del progetto “scuole sicure”.

Un weekend di tensioni nella cittadina

Non un episodio isolato, nello scorso finesettimana infatti sono stati diversi i disordini legati alla mala movida in centro. Solo pochi giorni fa, a pochi passi da piazza Diamare, due giovanissimi se le sono date di santa ragione per una ragazza contesa e un sedicenne, l’ex di lei, è finito in ospedale con fratture multiple.