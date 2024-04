Ardea. Incendio in una discarica abusiva, si teme per la salubrità dell’aria: “Tenere finestre chiuse”

E’ di circa 5 mila metri quadrati l’area della discarica abusiva nella quale, nella notte tra domenica e lunedì ad Ardea, comune della provincia di Roma, è divampato un incendio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, dopo una richiesta di intervento arrivata al 112, e i vigili del fuoco. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Anzio.

Impressionante la scena drammatica a cui hanno assistito gli abitanti della zona e dintorni, le fiamme hanno raggiunto altezze da far paura, alimentate dagli pneumatici e altri materiali presenti nella discarica abusiva. Il rogo si è sviluppato in località Montagnola, frazione di Ardea; tanto spavento hanno avuto gli abitanti delle case limitrofe, minacciate dalle fiamme.

La nube di fumo nero sta preoccupando le autorità, sono giustificati i timori per la qualità dell’aria, soprattutto per la salubrità dell’aria. Presenti sin dalle prime luci dell’alba i Vigili del Fuoco di Roma hanno operato dalle 5 della mattina con tre squadre, due autobotti e il carro schiuma per estinguere l’incendio.

Gli schiumogeni antincendio rappresentano il principale mezzo utilizzato per spegnere gli incendi. Si tratta di una composizione chimica di acqua, aria e liquido schiumogeno che mixati insieme permettono di placare la forza delle fiamme fino al loro totale spegnimento.

Allarme diossina

Bruciare i rifiuti, soprattutto la plastica, produce inquinanti altamente tossici come le diossine e gli idrocarburi policiclici aromatici. Diossina è il nome comune usato per indicare dibenzo-p-diossine e dibenzofurani. Le diossine sono formate da idrocarburi aromatici legati ad atomi di cloro. Il termine diossina è correntemente usato come sinonimo di Tcdd o 2,3,7,8-tetracloro-dibenzo-p-diossina. Molecole tossiche per l’uomo e gli animali.

Avviso del Comune di Ardea

“Il Comune di Ardea è in stretto contatto con la Asl Roma 6 e l’Arpa Lazio dai primissimi minuti successivi all’incendio divampato nelle prime ore di questa mattina (8 aprile) a Montagnano (frazione di Ardea). Non appena si avranno notizie certe circa i rilievi effettuati dalle autorità competenti verranno immediatamente diffuse e saranno adottati i provvedimenti che verranno ritenuti opportuni.

Al momento, il Comune di Ardea raccomanda alla popolazione residente nelle zone limitrofe a quella dell’incendio di tenere le finestre chiuse, proteggendo le vie respiratorie soprattutto nei soggetti con fragilità e maggiormente esposti”. Così la nota diffusa sul sito ufficiale del Comune di Ardea.

*Foto, Vigili del Fuoco durante le operazioni di spegnimento del rogo di Ciampino (Foto di repertorio)