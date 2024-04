Ardea, negozio come piazza di spaccio: arrestato 40 enne

Un negozio di abbigliamento apparentemente insospettabile, eppure il proprietario, un marocchino di 40 anni conduceva un tenore di vita incompatibile con i soli proventi di una attività commerciale di quel calibro.

Così, in seguito a numerosi servizi perlustrativi nel territorio del comune di Ardea, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato un uomo gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.

L’arresto, arrivato a seguito di una approfondita perquisizione nell’abitazione del sospettato ha portato alla luce un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nascoste in un trolley.

Nel dettaglio, vi erano oltre 11 kg di hashish, divisi in panetti, e circa 170 g di cocaina. Sequestrati anche 2.760 euro in contanti, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento in dosi. Durante le operazioni, il 40enne ha opposto resistenza e tentato di darsi alla fuga ma è stato prontamente bloccato e arrestato. Nella circostanza, due Carabinieri hanno riportato lesioni guaribili in dieci giorni.

Ora l’uomo si trova nella casa circondariale di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che stabilirà se convalidarne il fermo o impartire una pena alternativa in attesa dell’inizio del processo.