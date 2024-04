Il fattaccio della cancellazione del monologo di Scurati in Rai e l’autogol della censura

La controversia sulla cancellazione del monologo di Antonio Scurati sulla Rai continua a scatenare un’ampia discussione sulla libertà di stampa e sulla censura in Italia. Inizialmente, la Rai ha citato “motivi editoriali” come ragione per la cancellazione del monologo, che avrebbe dovuto trattare temi relativi al fascismo e al postfascismo. Successivamente, il DG Rai, Giampaolo Rossi, ha negato la censura e ha aggiunto: “È in atto un’istruttoria per verificare se ci siano stati errori relativi alla mancata partecipazione dello scrittore Scurati alla trasmissione “Che sarà” di Serena Bortone, partecipazione che era prevista nel comunicato stampa ufficiale uscito la sera prima della puntata in questione”.

La cancellazione del monologo di Scurati alla vigilia del 25 aprile

Questa decisione è stata presa a pochi giorni dalla celebrazione del 25 aprile, generando sospetti di censura, soprattutto considerando il contenuto politico e storico del monologo.

Scurati ha sottolineato che la sua partecipazione era stata concordata a un compenso standard, negando qualsiasi intento polemico o provocatorio. Il dibattito è stato aggravato da critiche feroci nei confronti di Scurati da certi ambienti di destra, politici e mediatici, con ripercussioni sulla sua sicurezza personale e quella della sua famiglia.

Il caso ha suscitato reazioni politiche significative, con figure come Carlo Calenda e Francesco Verducci che hanno denunciato l’atto come una grave violazione dell’autonomia editoriale e un’intimidazione nei confronti degli autori e dei conduttori della Rai​​. Un episodio, che al di là della sua gravità, sottolinea le tensioni esistenti all’interno del panorama mediatico italiano, sollevando interrogativi sulla censura e l’indipendenza dei media in un contesto democratico.

Il principio della libertà di espressione è fondamentale in ogni società democratica

La libertà di espressione a dire la verità non è sempre assoluta. È soggetta a restrizioni necessarie per proteggere altri diritti e interessi, come la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, la salute pubblica, la morale o i diritti degli altri. Queste restrizioni devono essere proporzionate, necessarie in una società democratica e non devono essere usate come mezzo per sopprimere opinioni indesiderate o minoritarie.

Effetto boomerang della censura

La censura, cioè l’atto di sopprimere o limitare l’accesso alle informazioni o alle idee, è generalmente vista come controproducente. Anche nel caso di Scurati, invece di sopprimere un’idea, la censura ha attirato maggiore attenzione verso quelle idee, è un fenomeno noto come “Effetto Streisand“.

Mantenere un equilibrio tra la libertà di espressione e la necessità di restrizioni legittime è cruciale per sostenere una società aperta e democratica. La censura indiscriminata può minare questo equilibrio, causando più danni che benefici.