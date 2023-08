“Già questa settimana conto di convocare un tavolo, perché non mi accontento di una pulizia una tantum salvo poi ritrovarsi tra due settimane nella medesima situazione”. Lo ha detto al Tgr il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a proposito della situazione di sporcizia in cui versa l’area del Colosseo. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Mercimonio attorno al Colosseo

“Noi siamo pronti anche a investire e farci carico su quell’area, che è di pertinenza del Comune di Roma. Lì ci vogliono fioriere, una pulizia permanente che venga fatta più volte al giorno, i cestini e deve finire quel mercimonio che si svolge attorno all’area del Colosseo: chi vende deve essere autorizzato e fare la regolare ricevuta fiscale. Occorre fare un’opera di bonifica di quell’area perché è un biglietto da visita dell’Italia nel mondo”. Falchi della Polizia sulla moto

Non basta pulizia una tantum

Per Sangiuliano “è vergognoso che l’area archeologica più importante al mondo versi in queste condizioni. Quell’area non è di pertinenza del ministero ma del comune di Roma ma il tema non è chi è competente. Ho immediatamente chiamato il sindaco dicendogli a chiare lettere che questa situazione era intollerabile, so che sono intervenuti immediatamente e hanno pulito l’area ma evidentemente questo non basta. Bisogna fare di più”.

Derattizzazione

Domani mattina, secondo quanto risulta all’agenzia Dire, inizieranno le operazioni di derattizzazione, partendo dall’area dell‘arco di Costantino. (Mtr/ Dire) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata