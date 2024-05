Cosa fare a Roma e nel Lazio weekend, sabato 4 e domenica 5 maggio

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, tantissimo altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di maggio 2024.

Weekend a Roma…

All’Auditorium della Conciliazione, il 4 e 5 maggio 2024, darà vita ad una nuova edizione di “Magic!”, il Gran Galà Internazionale di Magia che dal 2014 torna puntuale nella Capitale per dispensare incanto, stupore, meraviglia, ovviamente formato famiglia. Sul palco ad alternarsi per un programma serrato ed avvincente: Lupis, Hannu Juntunen, Ramò e Alegria, Jimmy Delp, Starman, Evolution Dance Theater, Sara Maya, Erix Logan.

Roma Tropicale Festival, l’evento dedicato a piante e design, torna il 5 maggio 2024 nella campagna romana del Borgo della Mistica, con una giornata ricca di attività green, dalle 10:30 alle 23:30, con la direzione artistica di Roma Tropicale ed Estate Mistica. Un evento che nasce dall’esigenza di creare un luogo e momento di incontro per gli appassionati del verde, in cui confrontarsi, tra piante, esperimenti botanici, design, artigiani e nuovi trend che si fanno strada nel mondo dell’urban jungle. Evento gratuito.

All’ex Mattatoio di Testaccio presso la Città dell’Altra Economia, nel cuore di Roma, appuntamento con il Carbonara day. L’evento più ricercato dagli appassionati dell’intramontabile primo piatto romano. Un lungo weekend, dal 4 al 5 maggio 2024, dove poter apprezzare una grande carbonara, il piatto più rappresentativo della cucina romana, l’emblema della cucina italiana all’estero, il piatto più apprezzato ed allo stesso tempo più copiato al mondo. Evento ad ingresso libero da Largo Dino Frisullo.

E in provincia:

Torna a Nerola (Rm) la consueta edizione della Sagra degli gnocchi al sugo di castrato. Appuntamento il 5 maggio, con un menù succulento composto di bruschette con olio extra vergine delle colline nerolesi e con pomodoro; gnocchi con sugo di castrato, carne di castrato, acqua.Il menu bimbi invece prevede: gnocchi con sugo di pomodoro, panino con salsiccia casareccia alla brace, acqua. Ingresso libero e apertura alle 10:00 del mercatino e percorso al centro storico. Fuori menu, vino rosso, crepes alla nutella, dolci.

Weekend a Frosinone e in provincia

Domenica 5 maggio si terrà a Frosinone il Bau day, organizzato dall’amministrazione comunale mediante gli assessorati all’ambiente e al centro storico in collaborazione con la Pro Loco. Appuntamento a partire dalle 10:30 nel parco della Collina alta, per una dimostrazione di street agility, per divertirsi e mantenere attivi e in salute i nostri amici a quattro zampe; alle 16.30, invece, si terrà il forum aperto a tutti a cura delle guardie zoofile, che tratterà delle nuove regolamentazioni in vigore.

“Voglio Tornare Negli Anni 90″, il Live Show anni ‘90 più amato d’Italia arriva, per la prima volta, in Piazza Giacomo Caprarelli a Monticelli – Esperia. Tutte le hit più amate degli anni novanta per una serata all’insegna della musica da discoteca. Ingresso gratuito e inizio dalle ore 21:30. Area Food and Beverage disponibile, infoline 3298339779 oppure associazionelarosadimaggio@gmail.com

Weekend a Latina e in provincia

Sabato 4 maggio alla Casa del Combattente di Latina, appuntamento con Istambul Caffè: Il concerto che celebra la tradizione musicale della Turchia, con le sue melodie affascinanti e i ritmi coinvolgenti. Il suono ricco e penetrante del saz, uno strumento a corde tipico della Turchia, si intreccerà con le note fluide e melodiche della chitarra, creando armonie che porteranno il pubblico attraverso inconsueti paesaggi sonori. Per info sui costi e prenotazioni è a disposizione il numero WhatsApp 340 273 8984.

Da giovedì 2 maggio a Latina, si svolgerà la I edizione dell’ Italian Woman Festival, una manifestazione cinematografica promossa dal sindaco del Comune di Latina e dal consigliere del Comune di Latina Enzo De Amicis, con il contributo della Regione Lazio e il Patrocinio del Comune di Latina e della Provincia di Latina.

Un festival con uno sguardo di genere che prevede una programmazione con tre sezioni: lungometraggio di fiction, documentari e cortometraggio (di fiction, docu e di animazione) e una giuria, presieduta dal produttore Roberto Bessi e formata da Cristina Verre (produttrice), Ugo di Tullio (critico cinematografico) e Susanna Stivali (compositrice jazz e di colonne sonore), che ha individuato e assegnato i seguenti premi: miglior film, miglior documentario e miglior corto; miglior attrice e attore principale, miglio attrice e attore non protagonisti, miglior regia. Tra i premi anche tre riconoscimenti a personaggi del mondo del cinema che si sono distinti e che hanno un’attenzione costante alle tematiche di genere e ai temi sociali. INFO info@wumanvisions.com

Weekend a Rieti e in provincia

Lunedì 6 maggio, alle ore 17:30, presso il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti ci sarà il concerto della Big Band del Liceo Musicale di Rieti diretta dal prof. Giuseppe Moscatelli. Special guest della serata sarà il grande sassofonista Stefano di Battista. Il Liceo Musicale di Rieti è uno dei percorsi formativi presenti all’interno dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Elena Principessa di Napoli”, che accanto ad altri quattro indirizzi liceali, il Liceo Linguistico, il Liceo Economico-sociale, il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Artistico verranno illustrati da un presentatore d’eccezione, Roberto Guidobaldi. Gli studenti del Liceo Artistico hanno curato la locandina del concerto, gli inviti e anche arricchito la scenografia allestita per l’occasione sul palco del teatro. L’evento è gratuito.