Maltempo Lazio, alberi caduti strade allagate e mareggiate

Alla fine i tanto attesi temporali si stanno abbattendo su tutto il Lazio. Anche Roma non è risparmiata da forti raffiche di vento e piogge abbondanti. Ma la situazione peggiore sembra essere quella sul litorale. A Ostia è stata segnalata una forte mareggiata.

Onde di 4 metri anche a Civitavecchia e Montalto di Castro dove la mareggiata ha creato problemi ad alcuni stabilimenti balneari arrivando anche sulla strada.

Rami caduti nel viterbese, con danni ad auto in sosta mentre la protezione civile comunica che l’allerta resta gialla anche oggi per poi tornare gradualmente l’anticiclone con i suoi 30 gradi nel weekend.

Maltempo nel Lazio: la situazione del litorale

Il vento che si abbatte in queste ore sulla nostra regione, accompagnato dalle forti piogge, sta mettendo a dura prova anche le strutture balneari.

Pioggia incessante anche a Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina dove per ora non si segnalano criticità. Ostia, sorvegliata speciale perché spesso soggetta a mareggiate, per ora resta al sicuro ma le previsioni delle prossime 48 ore non danno ancora la possibilità di parlare di pericolo scampato.

Venti forti segnalati a Sabaudia, al Circeo, Santa Marinella mentre Pescia Romana e Passoscuro hanno visto le onde arrivare ben dentro le fila degli ombrelloni.

Piogge e vento: le segnalazioni dei cittadini sui social

Intanto, sulle pagine social dedicate al Meteo della nostra regione imperversano le segnalazioni sul meteo nelle Province.

Temperature ferme intorno ai 15 – 19 gradi in tutta la regione e piogge che sebbene a tratti molto forti, danno sollievo a queste ondate di calore eccessivo registrate in questa torrida estate.

«Santa Rufina di Cittaducale piove e ci sono 14 gradi» commenta Marco, cui fa eco Alessandro «Orvinio (RI) piove incessantemente da questa notte temperatura 13 gradi».

Temperature ferme intorno ai 15 – 19 gradi in tutta la regione e piogge che sebbene a tratti molto forti, danno sollievo a queste ondate di calore eccessivo registrate in questa torrida estate.

Roma sott’acqua e nubifragi in provincia

Roma intanto, combatte con la caduta di alberi e allagamenti delle strade, con numerosi interventi dei vigili dal fuoco.

Sui social si rincorrono le segnalazioni di cittadini delle condizioni in cui versano le strade di numerosi quartieri. Da Prati al Gianicolo, dall’Appia Nuova alla Pontina; sembra non esserci strada in cui foglie e sporcizia non siano cumulate.

E se Roma non se la passa bene, nemmeno la provincia è al sicuro; A Palombara Sabina, Fiano Romano e Casalotti si segnala nubifragio in corso da stanotte, con pioggia incessante. Le temperature sono scese di circa 10 gradi.

La situazione dovrebbe migliorare da domani, quando le allerte meteo cesseranno lasciando le temperature intorno a 20 gradi. Per rivedere il caldo invece, dovremo aspettare il fine settimana quando tornerà l'anticiclone a riportarci uno scorcio di estate settembrina.

