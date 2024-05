Allerta Meteo, quale regione impazzirà dal caldo: ecco quando si alzano le temperature

caldo record in Italia-Depositphotos-ilquotidianodellazio.it

Chi vive in queste città sarà costretto a dire addio al clima piacevole di quest’ultimo periodo: qui l’allerta meteo farà patire il caldo.

In queste regioni italiane l’estate arriverà molto prima, e ben presto temporali e vento lasceranno il posto ad afa e sole: ecco quali saranno le zone del Bel Paese interessate dal caldo record.

L’impennata delle temperature è prevista in modo particolare su alcune aree del Paese, dove ci sarà una vera e propria allerta meteo con picchi di quasi 40′ gradi nelle ore più calde.

Un’ondata di caldo africano farà schizzare verso l’alto il termometro, generando un’allerta meteo che farà dimenticare la frescura primaverile e i fenomeni temporaleschi registrati nelle ultime settimane. La tanto temuta estate torrida è alle porte.

Allerta meteo, le regioni interessate all’ondata di caldo in arrivo

Questa primavera 2024 ha fatto registrare un meteo variabile, e spesso abbiamo assistito a tempo variabile con venti freschi alternati a piogge a carattere temporalesco, a cui hanno fatto seguito giornate decisamente calde con temperature al di sopra della media stagionale. L’assaggio d’estate però è durato poco, davvero il tempo di un morso, perché nubi sparse, meteo incostante e piogge si sono abbattute da nord a sud d’Italia, concludendo il mese di aprile 2024 con il classico colpo di coda dell’inverno.

Il primo maggio è stato all’insegna del mal tempo al centro e al sud, e all’estremo nord dello stivale molti hanno approfittato perfino per un’ultima discesa sugli sci, sulle piste innevate, ma sarà davvero l’ultima? Pare proprio di sì: è in arrivo la tanto temuta allerta meteo. Ben presto la primavera e la frescura saranno solo un ricordo. Vediamo dove ci si dovrà preparare a soffrire già l’afa e il primo caldo.

Dove si registreranno le temperature più alte

Stando al parere degli esperti di meteorologia in Italia è attesa un’inversione di rotta, dovuta a un’ondata di caldo africano, che farà schizzare verso l’alto le temperature su tutto il Bel Paese, ma in particolar modo sul alcune regioni d’Italia, dove si verificherà una vera e propria allerta meteo.

Le due isole maggiori, Sardegna e Sicilia e tutto il sud del nostro stivale saranno interessati da un’innalzamento improvviso e repentino delle temperature e l’impennata porterà le colonnine a superare perfino i 40 gradi, in altre parole assisteremo a un’anticipo d’estate, con caldo e afa fuori stagione. Per fortuna questo avverrà a metà del mese di maggio, dunque fino a quella data non resta che godersi gli ultimi giorni di mite primavera, accontentandosi anche di qualche pioggia.