Arpino, estate ricca di eventi: il calendario completo

L’estate di Arpino, piccolo paese in provincia di Frosinone, sarà ricca di eventi e manifestazioni. Da giugno a settembre la città natale di Cicerone ospiterà vari eventi culturali e folkloristici e saranno fonte di attrazione per turisti e cittadini locali. Festival, concerti, spettacoli teatrali e mostre d’arte animeranno le varie zone del borgo laziale, permettendo così a tutti i visitatori di immergersi nell’atmosfera del posto.

Gli eventi di giugno

Per questi ultimi scampoli del mese di giugno, Arpino si appresterà ad ospitare altre manifestazioni importanti. Venerdì 23 giugno a partire dalle 21, fino alle ore 7:30 di sabato 24, andrà in scena “La notte dei fuochi, camminata in notturna” e, sempre nella stessa giornata, presso il quartiere Colle, si terrà il consueto appuntamento del Falò di San Giovanni. Qui i visitatori potranno degustare gli spaghetti sulla suggestiva scalinata della chiesa di Sant’Andrea.

Domenica 25 giugno, invece, a partire dalle ore 9 fino alle 20, ci sarà l’evento “Artigiani nel Borgo di Cicerone 2023”. Ad Arpino, in Piazza Municipio, andrà in scena il mercatino dell’artigianato mentre venerdì 30 giugno cittadini e turisti potranno partecipare all’evento enogastronomico “STREET FOOD sotto le noci”. La manifestazione, con inizio fissato alle 19, avrà luogo in contrada Vuotti in località Cona.

Gli eventi di luglio

Vari e numerosi saranno gli eventi che popoleranno anche il mese di luglio del borgo laziale. Sabato 1 luglio si parte con l’evento enogastronomico “Le Cantine d’Estate”. Nel centro storico di Arpino, dalle 19:30, i partecipanti potranno passare una serata all’insegna di gustosi piatti, vini e birra e poi mercatini e prodotti tipici. Sempre il primo, a palazzo Boncompagni, si svolgerà la presentazione della nuova silloge poetica di Emanuela Patriarca.

Sabato 8 e domenica 9 luglio, invece, sarà il momento del “Primo Palio dei Balestrieri Medievali”. In località Civitavecchia un percorso enogastronomico, integrato da balestrieri, sbandieratori e falconieri, accompagnerà questa due giorni. Martedì 11 luglio, presso la chiesa di Sant’Andrea al Colle, si terrà la Festa di San Benedetto, mentre domenica 16 e lunedì 17 luglio al via la Festa della Madonna del Carmine.

Sul finire del mese di luglio, sabato 22, in Piazza Municipio si terrà la tradizionale notte del costume ciociaro 2023 mentre domenica 23 cittadini e turisti potranno visitare il mercatino Artigiani nel Borgo. Poi ancora la Festa di Sant’Anna mercoledì 26 luglio e la Festa della Contrada Vignepiane in data sabato 29 luglio.

Gli eventi di agosto e settembre

Tanti saranno gli appuntamenti anche per i mesi di agosto e settembre. Si comincerà giovedì 3 agosto con la Festa della Contrada Vuotti, per poi proseguire venerdì 4 e domenica 6 con la Festa della Madonna della Neve e la Festa del Quartiere Arco. Altre importanti manifestazioni musicali si avranno lunedì 14 agosto con “Blue Staff live” e martedì 15 con “Le orme dei Pooh live”. Mercoledì 16, invece, Antonello Cuomo canterà Antonello Venditti.

Da lunedì 21 agosto fino a giovedì 24 si terrà la Rassegna Cinematografica mentre domenica 27 ci sarà il 18o raduno auto e moto d’epoca sora-isola del liri-Arpino. Per quanto riguarda il mese di settembre, domenica 3 spazio al raduno auto e moto d’epoca “Città di Arpino” mentre domenica 10 la Fiera delle Campanelle.

