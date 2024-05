“Da denuncia”: ecco quanto hanno pagato per due pizze e due birre | È successo in un ristorante italiano

Per due pizze e due birre, si sono trovati a spendere questo: follia in un ristorante italiano.

Andare in un ristorante per godersi due pizze e due birre con un amico, un parente o con il proprio partner non dovrebbe essere un salasso sostenibile solo da poche persone. Sebbene i prezzi di qualsiasi bene siano cresciuti in quest’ultimo periodo, di fatto bene o male una cena al pub o al ristorante è rimasta all’incirca della stessa entità, in Italia.

Proprio recentemente, però, a due persone è accaduto qualcosa di veramente assurdo. Si trovavano in un ristorante italiano e si erano seduti proprio per consumare due pizze e due birre, così come fanno moltissimi italiani ma non solo durante i weekend.

Dopo aver consumato il loro pasto si sono diretti in cassa per pagare il conto ma, quando hanno letto quanto dovevano dare al ristorante, sono quasi svenuti alla vista del prezzo: ecco quanto gli hanno chiesto! Dietro a questa storia assurda, però, c’è anche una spiegazione.

La cifra folle per due pizze e due birre

La fotografia shock dello scontrino è stata pubblicata su Facebook e poi rilanciata su X, quello che fino a poco tempo fa si chiamava Twitter. Il ristorante in questione è il Restaurant Catanzaro: lo scontrino parla chiaro e, per due pizze e due birre, chiede 235. Nei commenti non si contano le persone che criticano il locale per approfittarsi così dei suoi clienti e molti utenti dichiarano che loro, di fronte a una cifra così, se ne sarebbero andati senza pagarla.

Basterebbe uno sguardo leggermente più attento, però, per capire che in realtà quel conto non è indicato in euro ma in Dirham marocchini. Un Dirham vale 0.093 euro e, quindi, facendo la conversione quel conto di due pizze e due birre ammonta circa a 21,84 euro.

Dove si trova il ristorante

Un altro dettaglio che avrebbe potuto aiutare gli utenti a capire che quello scontrino non riportava la cifra in euro ma in Dirham era la località in cui si trova il ristorante. Il Restaurant Catanzaro, infatti, non si trova a Catanzaro e nemmeno in Italia ma è Marrakech, quindi la presenza di una valuta diversa è più che giustificata.