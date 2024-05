Uomini e Donne, Ernesto lancia la granata contro Barbara: ormai ha sputato tutto fuori

A dir poco incredibile è quello che il cavaliere di Uomini e Donne ha fatto alla dama: ecco il gesto inaspettato.

L’imprenditore specializzato in ristorazione, che si è fatto notare nel parterre del trono over per il suo charme da viveur e la lunga e folta chioma, aveva già fatto capire qualche mese fa da che parte stava, ma stavolta Non ha voluto tenere a freno la lingua il volto del dating show condotto da Maria De Filippi.

Il volto di Uomini e Donne sembra aver instaurato un buon feeling con la bellissima donna conosciuta negli studi di canale 5, che sembrava avergli fatto battere il cuore, ma poi qualcosa tra di loro è cambiato, e adesso lui ha deciso di non trattenersi più.

Il noto cavaliere del Trono Over ha pubblicato un video molto particolare, in cui ha parlato di sua nipote, definendola la “colpevole”, ma scopriamo che cosa è successo.

Uomini e Donne, la dichiarazione inaspettata del cavaliere

Il cavaliere di cui parliamo è un volto già familiare per chi guarda Uomini e Donne, lui infatti si è fatto conoscere dal grande pubblico di Mediaset partecipando al programma per la prima volta nel 2015. Quest’anno ha conosciuto diverse dame ma la protagonista del Trono Over che sembrava averlo colpito di più è stata Barbara De Santi. Stiamo parlando di Ernesto Russo, il manager del settore della ristorazione approdato a Uomini e donne dopo il matrimonio naufragato.

La loro frequentazione, che sembrava essere partita alla grande, si è bruscamente interrotta. “Mi scredita sui social”, aveva dichiarato la dama alla conduttrice Maria De Filippi che, in una delle puntate di Uomini e Donne andata in onda a metà marzo, chiedeva perché fosse finita tra i due. A quanto pare la cosa è proseguita, e stando al parere di qualcuno, forse è andata anche molto peggio.

Le parole di Ernesto Russo sui canali social

Ernesto Russo è molto legato a sua nipote Giovanna, e condivide video e foto in sua compagnia sul suo, super seguito, profilo ufficiale di Instagram. La giovane donna è stata tirata in ballo più volte durante il percorso del cavaliere a Uomini e Donne, ed è stata nominata anche dalla stessa Barbara De Santi, la quale aveva lamentato un rapporto troppo complice tra zio e nipote.

A distanza di un mese circa dalla dichiarazione della dama, Ernesto Russo è apparso sui canali social proprio con l’amata nipote, in un filmato girato mentre i due erano intenti a guardare la tv insieme. Nel video, postato su Instagram, il cavaliere ha fatto gli auguri di compleanno alla donna dicendo: “A lei, la colpevole, la mia nipote preferita!”. Sembra una frecciatina diretta a Barbara De Santi. Chissà come reagirà la dama adesso.