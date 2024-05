Artena nel cuore: premesse elettorali prima che si infiammi la piazza

“Artena nel cuore” è la lista capitanata da Ilenia Vicidomini che vuole sottoscrivere “Un Patto con i cittadini di Artena”. Sì, è un patto per Artena. Il simbolo della lista è un cuore con i colori rosso e verde, i colori storici e tipici della città di Artena, con la dicitura “Artena nel cuore”. Proprio così, perché Artena, la nostra città, è nel cuore sia dei candidati al consiglio comunale della lista Vicidomini che nel cuore della candidato sindaco Ilenia. Nel cuore di tutti gli artenesi che credono nel risveglio della città e nel risveglio delle coscienze di questa comunità. La città potrà risorgere come già ha fatto in passato.

La rinascita di Artena è possibile

Chi ricorda la nostra storia sa che anche dopo la “salatura” da parte del Pontefice Paolo IV la nostra città è risorta e rinata. E potrà avvenire anche oggi, ma a patto che cessino le invidie, le discriminazioni, le pretese, le classi di potere, le supremazie di piazza e l’ uso della macchina del fango. “Artena nel cuore” vuole raggiungere la casa di ogni cittadino, vuole condividere le iniziative di tutti e i progetti di ogni singolo, perché ogni idea va valutata, ascoltata e, se ritenuta buona e valida, portata a compimento.

Bisogna realizzare un buon progetto anche se non è nostro, ma per il bene della cittadinanza. C’è bisogno di trasparenza e non di invidia perché tutti debbono avere la possibilità di esprimersi liberamente con rispetto e dimostrare che realmente, Artena, è nel cuore di ogni artenese. Queste sono le fondamenta della lista “Artena nel cuore” e questo è “il patto per Artena“: ascoltare tutti senza discriminazioni e realizzare quanto più è possibile per il bene comune.

L’8 e 9 giugno si svolgeranno le elezioni amministrative ed è dovere di ognuno esprimere il proprio voto, libero e segreto. Non vincolato da promesse, da ripicche, da ricatti. Invitiamo, quindi, tutti gli elettori: “Liberate il vostro voto e votate con il cuore”, scegliete le persone che ritenete valide e in grado di rappresentarvi. Ad maiora semper.

A cura del Dott. Lorenzo Spaziani