Artena. Processione della Madonna delle Grazie, sabato 20 e domenica 21 maggio

Finalmente senza restrizioni pandemiche, gli artenesi si stanno preparando per la tradizionale processione della Madonna delle Grazie. Soprattutto fervono i preparativi delle Confraternite che si apprestano a rinnovare la tradizione di far sfilare i “Cristi infiorati”, opere splendide realizzate dagli “Infioratori” con i fiori di campo appena raccolti e che si possono ammirare solo ad Artena.

I “cristi infiorati” di Artena

Ogni “Cristo” è un vero e proprio dipinto che ogni anno è afferente a una tematica particolare.

La festa della Madonna delle Grazie si celebra ad Artena, ininterrottamente dal 1731, il sabato, la vigilia della seconda domenica di maggio. Questo anno, sabato 20 maggio, la Sacra immagine, dopo lo svelamento, la vestizione e la Santa Messa, sarà portata a spalla dalla Chiesa di Santa Maria delle Letizie, per attraversare le vie del Centro storico preceduta dallo storico tambureggiare e fermarsi a Piazza della Vittoria dove il Vescovo pronuncerà l’omelia.

Quindi, nella notte verrà deposta nella Chiesa di Santa Croce dove per tutta la settimana si susseguiranno le Messe e il Rosario.

Domenica 28 maggio, dalle ore 20:00 inizierà la processione per il rientro al Santuario, presso il quale il Parroco dirà una preghiera di ringraziamento. Terminerà con il velamento della Madonna ed il riposizionamento nella sua sede abituale, la bellissima e suggestiva festa.

Il programma dei festeggiamenti

Durante i festeggiamenti religiosi ci saranno anche quelli civili con concerti e non mancherà il comico di turno. Sabato 20 maggio, al termine della processione, in piazza Galilei, RDS LIVE in concerto: ospite eccezionale Uccio De Santis che con la sua verve e ironia intratterrà il pubblico. Gag esilaranti sono assicurate.

Domenica 21, presso l’ex Granaio Borghese, alle ore 17:30 verrà presentato il libro ‘La Madonna delle Grazie che si venera ad Artena’. Venerdì 26 maggio, presso la scalinata della Chiesa di Santa Croce, alle ore 22:00 si esibiranno i cantastorie di Montefortino in La Mastra. Sabato 27 maggio, in piazza della Resistenza, alle ore 21:30, Premio alle eccellenze artenesi. A seguire Big Band in concerto. Domenica 28 maggio, presso la scalinata di Santa Croce, dalle ore 16:00 saggio degli allievi del Circolo arci Montefortino 93.

Un programma ricco che sicuramente attirerà anche un gran numero di visitatori. Di ciò bisogna ringraziare la “Confraternita Madonna delle Grazie” che anche quest’anno ha organizzato la celebrazione.

Rita Cerasani

