Ascolti tv, ‘The Voice Senior’ vince prime time venerdì 16 febbraio

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'The Voice Senior' condotto da Antonella Clerici, visto da 3.557.000 telespettatori, share 21,48%. Secondo gradino del podio per Canale5 con 'Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7' che ha totalizzato 2.891.000 telespettatori e uno share del 19,73%. Terzo posto per Retequattro con 'Quarto Grado' che è stato seguito da 1.312.000 telespettatori pari a uno share dell'8,58%. Fuori dal podio su Italia1 il film 'Rambo – Last Blood' ha interessato 1.224.000 telespettatori (share del 6,6%) mentre su La7 'Propaganda Live' ne ha registrati 927.000 raggiungendo uno share del 6,4%. Su Rai2 il film 'Lo chiamavano Jeeg Robot' ha ottenuto 512.000 telespettatori e uno share del 2,80%. Su Nove 'I migliori Fratelli di Crozza' ha conquistato 490.000 telespettatori (share del 2,5%) mentre Rai3 il film 'Illusioni perdute' è stato seguito da 442.000 telespettatori pari a uno share del 2,54%. Chiude gli ascolti del prime Tv8 con il programma 'Cucine da incubo' visto da 236.000 telespettatori (share dell'1,2%).

