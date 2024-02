Bologna, in classe con coltello per minacciare compagna: denunciato 16enne

(Adnkronos) – Ha mostrato un coltello a un suo compagno dichiarando che lo avrebbe utilizzato per fare del male a una sua compagna di classe. I carabinieri della stazione di Bologna Navile hanno denunciato alla procura per i minorenni un 16enne per porto di armi o oggetti atti ad offendere e minaccia. E' accaduto nella mattinata di giovedì scorso, 15 febbraio verso le 11.35 circa. Il vicepreside di un istituto scolastico di Bologna ha richiesto l’intervento dei carabinieri in quanto un alunno aveva minacciato con un coltello una compagna di classe. Il minore, al quale il 16enne aveva fatto quelle dichiarazioni, ha immediatamente avvertito la destinataria delle minacce che a sua volta ha riferito il tutto a un docente che ha chiesto al minore di consegnarli il coltello e ha informato carabinieri che hanno sequestrato l’arma e informato l’autorità giudiziaria. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

