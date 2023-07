Assessore Trasporti Lazio: “Ampliamento ferrovia Rieti – Roma è una priorità”

“Il Reatino è tornato al centro delle politiche della Regione Lazio, implementando i collegamenti su gomma con Roma e ampliando i trasporti su ferro. Ogni investimento deve essere rivolto al turismo e ai relativi servizi. Il Giubileo del 2025 non riguarda solo Roma, ma anche le nostre meravigliose province”.

Lo ha affermato Fabrizio Ghera, assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio della Regione Lazio, nel corso di una visita istituzionale a Rieti con il primo cittadino Daniele Sinibaldi.

Trasporto su gomma

Ghera ha visitato anche il deposito Cotral del capoluogo, che potrà contare su nuovi 25 mezzi a metano: “È un fiore all’occhiello per il territorio e continueremo ad investire sul trasporto su gomma, ad esempio è prevista la realizzazione di un nuovo distributore all’interno della rimessa. Inoltre, abbiamo programmato delle nuove assunzioni, a partire dagli autisti e dai meccanici Cotral per snellire le revisioni e le manutenzioni”, promuovendo il progetto Cotral “Chiama Bus”: “Dal maggio scorso è possibile prenotare il trasporto a chiamata per i cittadini dell’area montana”.

Consegna del treno Blues

Una giornata importante non soltanto per il trasporto su gomma, infatti l’Assessore regionale ha partecipato alla consegna del treno Blues presso la stazione ferroviaria di Rieti.

“Un progresso importante per la città, frutto del rapporto di collaborazione tra Regione Lazio e Trenitalia. La consegna del treno, innovativo e ultratecnologico, offre una soluzione in più per i pendolari verso la Capitale, a cui seguirà l’arrivo di altri due treni nella flotta: uno entro la fine dell’estate e il terzo entro la fine dell’anno.

Asm Rieti

Potenziare il trasporto pubblico è uno dei principali obiettivi della Regione Lazio e la collaborazione con Trenitalia ci farà raggiungere grandi risultati”, ha dichiarato l’assessore Ghera, che ha poi visitato anche l’Azienda servizi municipali (Asm) Rieti, municipalizzata del capoluogo reatino, alla presenza della governance della società e dei sindacati: “C’è tanto lavoro da fare nel Lazio. Non abbiamo valorizzato le nostre potenzialità.

Si è optato per un trasporto dei rifiuti fuori regione, pagando il triplo a carico dei cittadini. Certamente la realtà comunale è punto di partenza per la comunità”, ha sottolineato l’Assessore regionale al Ciclo dei rifiuti, annunciando: “La Regione Lazio sta stanziando ingenti fondi sulla raccolta differenziata e sarà una sfida importante per il Comune di Rieti, dando un forte contributo alla progettualità di Asm”.

Sindaco di Rieti

Gli ha fatto eco il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi: “Abbiamo voluto dedicare un’intera giornata ai trasporti e alle condizioni dei pendolari reatini, che rappresentano un tema prioritario della nostra amministrazione e decisivo per il futuro del territorio. L’assessore Fabrizio Ghera ha assicurato ampia disponibilità per migliorare i servizi della nostra comunità, partendo dai trasporti verso Roma. Dalla Regione Lazio abbiamo la garanzia del massimo impegno e della massima attenzione”.

