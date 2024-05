È denominata la perla del Tirreno e si trova nel Lazio: è stato il borgo più bello 2022

Scoprite questo borgo, chiamato la perla del Tirreno: è meraviglioso.

L’estate si avvicina sempre di più e, sebbene in molte parti d’Italia questi siano giorni ancora freddi e piovosi, di fatto tutti stanno sognando le proprie vacanze estive e i giorni in cui finalmente si potranno rilassare. C’è chi per farlo ama la montagna, fresca e dove dedicarsi allo sport e al divertimento e c’è invece chi non rinuncerebbe mai e poi mai alla sua settimana al mare.

Molti italiani, però, decidono di approfittare delle ferie estive per andare a visitare qualche borgo e qualche città mai vista prima. Soprattutto in Italia, infatti, abbiamo delle città che sono delle vere e proprie opere d’arte, dei musei a cielo aperto come Roma, Napoli o Bologna e Torino, amate tanto dagli stranieri quanto dai cittadini stessi.

Oggi vi parliamo di un piccolo borgo che si trova nel Lazio che, se non l’avete mai visto, merita assolutamente di essere scoperto: approfittatene quest’estate ed organizzate una gita nei pressi di Gaeta, resterete a bocca aperta.

Scoprite Gaeta, la perla del Tirreno

Gaeta Medievale, premiata come il Borgo più bello del Lazio 2022, è un piccolo paese che si caratterizza per un ambiente davvero unico, affiancato da secoli di storia e di arte che si fondono nei palazzi che lo popolano. All’interno delle mura che circondano la città di Gaeta, nel corso dei secoli, si è creato un microcosmo che ancora oggi attira migliaia di visitatori.

Impossibile non citare, ad esempio, il Castello angioino-aragonese, così come la Cattedrale dei SS. Erasmo e Marciano e Santa Maria Assunta con il suo campanile normanno-moresco. Dal punto di vista architettonico, invece, imperdibile il Palazzo della Cultura così come il Bastione Batteria “La Favorita”, un’opera culturale molto identitaria.

Perché visitare Gaeta

L’Italia è bella non solo per le sue grandi città come Roma, Napoli o Firenze, la cui storicità è conosciuta in tutto il mondo e che quotidianamente attirano visitatori italiani e stranieri. Ciò che ci distingue, infatti, sono anche i piccoli borghi storici e caratteristici, dove il tempo sembra essersi fermato e dove si può assaporare ancora il ritmo di una volta.

Gaeta Medievale, quindi, dona a tutti i suoi visitatori quell’aria storica e romantica di un tempo che nelle nostre città frenetiche sembra non esserci più e, per questo motivo, consente a tutti i suoi turisti di rilassarsi e di divertirsi, pur scoprendo nuove realtà e culture.