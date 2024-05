“Ci ha lasciato”: dramma Gemma Galgani | Purtroppo le lacrime sono scorse a fiumi

Per Gemma Galgani è un momento di profonda tristezza: ecco che cosa è successo alla nota dama di Uomini e Donne nelle scorse ore.

La nota protagonista del trono over che sicuramente conoscete bene, se vi è capitato di seguire alcune delle puntata del programma condotto da Maria De Filippi nel primo pomeriggio di Canale 5 è in preda allo sconforto. Questa volta Giorgio Manetti non c’entra nulla.

Non è riuscita a trattenere l’emozione: scopriamo il motivo del toccante messaggio di Gemma Galgani, e della sua incontenibile commozione.

La dedica di Gemma Galgani, affettuosa e ricca di profonda ammirazione ha fatto piangere tutti, e non solo i fan della dama del parterre del Trono Over e il pubblico di Uomini e Donne. Vediamo qual è il motivo delle lacrime.

Gemma Galgani, l’inaspettata notizia del lutto

Se avete seguito alcune delle puntate delle recenti edizioni di Uomini e Donne, allora non potete non sapere chi è Gemma Galgani. Si tratta di uno dei personaggi femminili più popolari, e più amati dal pubblico che segue gli appuntamenti del dating show condotto da Maria De Filippi. Il suo nome è cominciato a circolare su tutte le pagine che si occupano di spettacolo e di cronaca rosa nel momento in cui, alcuni anni fa, ha avuto una relazione lungo e tormentata con uno dei cavalieri del parterre, ovvero Giorgio Manetti.

Dopo quella storia finita diversamente da come avrebbe sperato, Gemma Galgani non si è persa d’animo. Anzi, si è rimessa in gioco e ora sta frequentando Pietro. Intanto però un evento doloroso ha colpito la dama di Uomini e donne, e non si tratta di una ferita d’amore. Scopriamo che cosa è successo.

Il messaggio pubblico della dama di Uomini e Donne

nelle scorse ore la dama di Uomini e Donne Gemma Galgani ha ricevuto un’amara notizia, e subito si è apprestata a condividere con la sua affezionata fanbase il motivo dell’evento drammatico. Purtroppo ha subito un lutto. “Clemente ci ha lasciati, dal ’70 ad oggi, tu resterai sempre un’ala di quella meravigliosa isola che rappresentata la tua favolosa isola di Favignana“, con queste parole ha salutato l’amico Clemente.

Il messaggio della dama del trono over è per Clemente Ventrone, uno degli ultimi tonnaroti dell’isola di Favignana, che si è improvvisamente spento all’età di 79 anni. la sua scomparsa ha rattristato Gemma Galgani, che da annui frequenta abitualmente la bellissima isola italiana, e tutti coloro che lo conoscevano.