Atac cerca personale, puoi fare domanda fino a questa data | Ecco il contratto che cerchi da sempre

Finalmente è arrivata l’opportunità professionale che stavi aspettando, candidati subito per lavorare in Atac.

L’azienda di trasporti della capitale ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di personale da inserire con contratto di apprendistato professionalizzante. Scopri quali sono i requisiti richiesti ai candidati.

Non serve la laurea, basta il diploma di istruzione secondaria. Ecco come fare per cogliere al volo questa preziosa occasione lavorativa, e quali sono le modalità per potersi candidare e entrare a far parte del mondo Atac.

Hai di tempo solo fino al 25 giugno 2024 per inviare la domanda e diventare uno degli impiegati della società di trasporti pubblici di Roma. Se sei un giovane cittadino italiano alla ricerca di lavoro, allora questa notizia ti farà fare letteralmente i salti di gioia.

Atac, la nuova opportunità lavorativa da non lasciarsi scappare

Se sei un giovane cittadino italiano alla ricerca di lavoro, questa è l’occasione che fa per te. Sei di fronte alla notizia che potrebbe cambiarti la vita. Finalmente è arrivato un annuncio con un’ottima offerta professionale. L‘Atac, l’azienda che si occupa del trasporto pubblico della capitale, ha appena indetto una selezione pubblica al fine di assumere 4 diverse figure professionali, 1 Armatore 1 Elettrotecnico, 1 esperto Elettronico e 1 Meccanico.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di entrare a far parte dell’Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma: verifica se hai le carte in regola per candidarti subito, quali sono i requisiti richiesti, e le modalità di presentazione della domanda.

Chi potrà essere assunto dall’azienda del trasporto pubblico del Comune di Roma

I candidati dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni oppure essere titolari di indennità di mobilità o di trattamento di disoccupazione, avere la patente di guida B, ed aver conseguito un diploma di scuola secondaria di II grado nei settori tecnologici, con indirizzi elettronica ed elettrotecnica, meccanica meccatronica ed energia, costruzione ambiente e territorio o geometra. Se il numero di candidati che inoltreranno la domanda supererà i 100 iscritti per ciascuna posizione, allora ci sarà una preselezione. Tramite le prove preselettive saranno selezionati 100 candidati per posizione, i quali poi sosteranno i colloqui con una commissione, individuata dall’Atac.

Gli assunti saranno inseriti con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi ed inquadramento nella figura professionale di “Operatore Qualificato par. 140 ex CCNL Autoferrotranvieri” con orario di lavoro 39 ore a settimana. La domanda può essere presentata entro le ore 12 del 25 giugno 2024, attraverso la piattaforma online dedicata. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web istituzionale www.atac.roma.it/lavora-con-noi.