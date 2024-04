Attacco di piccioni sul davanzale: per scacciarli hai bisogno di un filo e di questo oggetto | Ne hai almeno 50 e non li usi da 10 anni

Ecco il metodo veloce, gratuito e definitivo per liberarti dei piccioni: non ne resterai deluso.

Si avvicina sempre di più la bella stagione e, sebbene siamo già formalmente in primavera, di fatto per godersi davvero il balcone, il terrazzo o anche solo l’aria tiepida che entra dalle finestre dobbiamo aspettare ancora un po’ di tempo.

Pensando all’estate, già ci si immagina la bellezza dei pranzi organizzati all’aperto con gli amici, oppure la bellezza di vivere con le finestre aperte e con il sole che illumina tutto il soggiorno con i suoi raggi caldi e confortevoli.

C’è però anche un altro aspetto dell’estate, spesso poco considerato fino al momento in cui effettivamente si palesa ed è quello della presenza dei piccioni, soprattutto nelle città. Questi uccelli si posano sulle ringhiere, sui balconi e sui terrazzi e qui lasciano i loro ricordini, che sporcano l’ambiente e lo fanno apparire poco curato.

Oggi vi sveliamo un metodo unico, economico e funzionante per tenerli lontani dal proprio balcone, terrazzo o giardino e per assicurarsi quindi un ambiente sempre pulito e pronto per gli ospiti, o anche per sé stessi: scopri di cosa si tratta.

Addio piccioni! Ti bastano questi strumenti

Sono tanti i rimedi che si adoperano contro i piccioni, che quindi li tengono lontani senza però fargli alcun male. Il primo è quello della miscela di pepe e cannella, spezie non gradite da questi uccelli: basta metterne un po’ in un bicchiere d’acqua e riporre poi i contenitori agli angoli del terrazzo.

C’è poi il rimedio del CD che, appeso al balcone o al terrazzo e mosso dal vento, riflette la luce solare, andando quindi a creare un gioco di luci che solitamente spaventa il piccione e lo tiene lontano. Questo stesso metodo è spesso usato anche per allontanare gli uccelli dagli orti e dalle piante da frutto.

Prova con i palloncini

Un rimedio molto efficace prevede l’uso di palloncini, appesi a delle asticelle. Gonfiatene uno e coloratelo andando a creare un sorta di muso di animale, quindi disegnando due occhi e un naso a forma di becco. A questo punto, fissatelo su un bastoncino e mettetelo sul balcone, sul terrazzo o comunque dove non volete arrivino i piccioni.

Questi uccelli penseranno che quei palloncini siano rapaci, gufi o comunque loro nemici e, per evitare qualsiasi pericolo, si manterranno ben lontani da loro! Voi, quindi, avrete non solo protetto l’area dalle deiezioni dei piccioni, ma avrete anche decorato l’ambiente con dei palloncini colorati e simpatici.