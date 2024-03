Meteo, dite addio ai maglioni: finalmente c’è la data | Ecco quando arriva il caldo

Finalmente sappiamo quando se ne andrà il cattivo tempo: ecco la data definitiva.

Nonostante la primavera sia ufficialmente iniziata, il meteo sembra volerci far rivivere il vero inverno. Soprattutto nel nord Italia, infatti, in questi ultimi giorni le piogge sono state le vere uniche protagoniste e anche per Pasqua le previsioni non sono del tutto positive.

In un panorama del genere, sono molti i cittadini che si chiedono quando potranno definitivamente dire addio all’ombrello, alla giacca invernale e ai maglioni di lana, ancora oggi fedeli amici di tutti ed indumenti indispensabili per non congelare ogni volta che si va all’esterno.

Se per Pasqua non possiamo promettervi alcunché, poiché le previsioni parlano chiaro e, specialmente al Nord, parlano di piogge intense e di temperature invernali, finalmente si ha una data del giorno in cui si potrà spolverare il proprio guardaroba estivo: ecco quando sarà.

Quando tornerà il caldo? La risposta ufficiale

Per quanto al momento sembri impossibile crederci, già a partire dal venerdì 29 marzo l’Italia vivrà un progressivo ma inarrestabile aumento delle temperature che finalmente darà l’inizio alla primavera e sarà di preludio all’estate. Masse di aria calda arriveranno dal Nord Africa e le regioni che per prime vivranno questo cambiamento saranno quelle del sud Italia.

La Sicilia, per quei giorni, si preannuncia essere una delle zone più calde del Paese: per il giorno di Pasqua, infatti, le temperature potrebbero sfiorare anche i 30°C. Stesso discorso per la Sardegna, i cui cittadini stanno già pensando di organizzare Pasquetta al mare. Ma per quanto riguarda il Nord? Ecco le previsioni.

Le previsioni per il Nord Italia

Per quanto riguarda alcuni settori del Centro e della Valle Padana, già a Pasquetta si potranno sperimentare temperature intorno ai 20°C, soprattutto nelle aree più interne. Al Nord, invece, l’incremento termico sarà ostacolato da un quadro meteorologico molto instabile fino a Pasquetta ma, a partire dalla metà di settimana prossima, anche Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta potranno sperimentare un clima mite.

Se quindi avete in programma di organizzare qualche gita e abitate nelle regioni settentrionali, per Pasqua rimanete tranquilli a casa e rimandate i programmi ai prossimi giorni: verso l’inizio di aprile, infatti, potrete godere anche voi di temperature miti e di un sole che riscalda.