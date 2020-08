Le telecamere, i sistemi di sorveglianza chiamati varchi, erano state spente più di cinque mesi fa nella Capitale, nel pieno della crisi economica. I varchi Ztl non erano attivi al cospetto delle poche auto circolanti. Ma ora tornano in vigore le zone a traffico limitato a dispetto delle tante polemiche sollevate dai commercianti.

“Da lunedì 31 agosto i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere torneranno attivi secondo gli orari consueti”. Lo fa sapere in una nota il Campidoglio. Si torna agli orari precovid.

Commercianti delusi dal provvedimento

I commercianti e i loro rappresentanti dovranno accontentarsi dell’eliminazione delle fasce orarie degli esercizi commerciali. Fasce orarie che, secondo fonti del Campidoglio, “non hanno dato l’effetto di decongestionamento del traffico sperato”.

Le associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Cna commercio, Fipe commercio), chiedevano che i varchi potessero rimanere aperti come durante il lockdown fino alla fine dell’anno.

Per i rappresentanti questa era l’unica ancora di salvezza per portare i cittadini romani a fare acquisti in centro, dove si trova il 35% delle imprese commerciali. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Alla fine ha prevalso l’orientamento dell’assessore alla Città in movimento Pietro Calabrese e del presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno per cui modificare gli orari della Ztl non avrebbe avvantaggiato i negozianti in modo rilevante.

Varchi attivi Ztl sì o no

Per Stefàno: “nessuno studio dimostra che più auto significano più acquisti. Mentre tutto il mondo ha reagito al Covid aumentando spazi per pedoni, ciclisti e utenti del trasporto pubblico, qui il dibattito è fermo a Ztl sì o no. Siamo indietro di almeno una ventina di anni”.

L’estensione dei varchi o l’apertura alle auto almeno negli orari di punta erano le indicazioni sostenute dal presidente della commissione Commercio Andrea Coia. Telecamere accese dunque, nonostante le proteste dei commercianti, dalle 6.30 alle 18 quella del Centro, fino alle 19 la Ztl A1 del Tridentino.

Non resta che affidarsi ai dettagli pubblicati sul sito di Roma servizi per la mobilità: http://romamobilita.it.