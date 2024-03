Attività riabilitativa attraverso la cura del cavallo, domenica 17 marzo al Centro Ippico di Palestrina

La Comunità Francesco di Valmontone in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Passion Horses Centro Ippico e con il contributo della Croce Rossa Italiana – Comitato Monti Prenestini ODV, domenica 17 aprile 2024 alle ore 9:30 a Palestrina (Rm) in via Casa Molinara, organizza una attività equestre riabilitativa “grooming” tra il singolo e il cavallo, per lo sviluppo della relazione tra il partecipante, il cavallo e il tecnico di equitazione integrata.

L’attività di grooming si svilupperà in diverse fasi ovvero: Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Conoscenza e avvicinamento del cavallo al quale sarà associato un colore e un simbolo;

Consegna di un beauty dello stesso colore contenente il materiale necessario per la pulizia del cavallo;

Pet Therapy con il cavallo.

I volontari della Croce Rossa Italiana saranno a disposizione per il supporto in sicurezza nel luogo dedicato all’attività, per favorire le capacità inter relazionali con tutti i benefici derivanti.

L’iscrizione prevede un costo di Euro 15,00 che potrà essere versato il giorno stesso dell’incontro presso la sede.

© Riproduzione riservata