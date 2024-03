Maratona di Roma: il percorso, le strade chiuse e i bus deviati

Domenica 17 marzo si rinnova l’appuntamento con l‘Acea Run Rome The Marathon, la Maratona di Roma che quest’anno festeggia le sue 29 edizioni con presenze record.

Attesi al via della 42.195 km oltre 19mila runners provenienti da tutte le regioni italiane e da 110 nazioni. In totale si stimano 40mila iscritti, compresi coloro che prenderanno parte alla staffetta solidale Acea Run4Rome e alla stracittadina Fun Run da 5 chilometri.

Strade chiuse e bus deviati

Per gli allestimenti delle strutture della partenza, in via dei Fori Imperiali, dalle 20 di sabato a fine servizio sarà chiusa al transito veicolare via dei Fori Imperiali (tratto largo Corrado Ricci/piazza del Colosseo).

Inoltre dalle 00.01 del 17 marzo e fino a cessate esigenze, sarà chiusa al traffico veicolare della carreggiata di via Celio Vibenna e via di San Gregorio, tra piazza del Colosseo e piazza di Porta Capena e via Cavour, tra via dei Serpenti e largo Corrado Ricci.

Prevista la deviazione delle linee 51, 75, 85, 87, 118, nMB, n3d, nMC. Dalle 8 di domenica saranno progressivamente chiuse le strade lungo il percorso. Le riaperture sono previste dalle 15,30. Da inizio servizio al termine dell’evento sarà chiusa la stazione Colosseo della metro B, in alternativa si potranno utilizzare le fermate Circo Massimo o Cavour.

Modifiche linee bus e tram

Bus e tram: complessivamente durante la gara ci saranno modifiche per 73 linee tra bus e tram: saranno sospese 9 linee (2, 3L, 30, 40, 64, 70, 77, 280 e 628), altre 9 saranno deviate (23, 69, 85, 160, 671, 714, 766, C2 e C3) mentre saranno 55 i collegamenti limitati (8, 19Nav, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 226, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 982, 990, H, C6 e C8).

Per quel che riguarda i collegamenti bus gestiti dalla Roma Tpl, durante la corsa la linea 226 non raggiungerà il capolinea di piazza Mancini, fermandosi a viale di Tor di Quinto per poi tornare indietro verso il capolinea di Grottarossa; la 982 non raggiungerà viale della XVII Olimpiade, si fermerà all’altezza della stazione di San Pietro e da qui tornerà verso Quattro Venti; la C6 non arriverà a San Paolo/viale Baldelli, limitando le corse a viale Marconi altezza via Francesco Grimaldi e da qui riprendendo il percorso verso il cimitero Flaminio; infine la C8 non arriverà a Baldelli/San Paolo fermandosi a via Giustiniano Imperatore altezza largo da Vinci e da qui riprendendo il percorso verso il capolinea del cimitero Laurentino.

Le riaperture al traffico sono previste a partire dalle 15,30.

Tutti i dettagli del piano mobilità sul sito romamobilita.it.

Partenza ai Fori Imperiali, il percorso

La partenza è alle ore 8:30 da via dei Fori Imperiali, quest’anno più vicina al Colosseo. Cambia anche il senso della marcia: non più verso piazza Venezia, interdetto dai cantieri, ma verso il Colosseo.

Dopo il passaggio davanti all’Anfiteatro Flavio e all’Arco di Costantino si va verso la Basilica di San Paolo. A via Valco di San Paolo, tra via Ostiense e via Marconi, nel tragitto verso la Piramide Cestia, si toccherà il punto più a sud della corsa. Poi la svolta verso Testaccio, Lungotevere Aventino, Lungotevere de’ Cenci e Lungotevere dei Tebaldi fino a via della Conciliazione.

Il percorso quindi prenderà la direzione di Castel Sant’Angelo e giù verso il Foro Italico. Sul Ponte Duca D’Aosta la svolta e il ritorno verso il centro. I maratoneti andranno verso Piazza del Popolo e le Chiese Gemelle per poi percorrere i 7 km delle meraviglie: via del Corso e via del Babuino. Dopo aver costeggiato il Circo Massimo ci sarà l’ultimo km con di nuovo davanti l’Arco di Costantino e il Colosseo, i metri finali con il traguardo sempre ai Fori Imperiali. (Fonte Ansa) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Postazioni Taxi

In tempo utile nella giornata di domenica, la Polizia Locale dovrà predisporre un servizio idoneo per la temporanea sospensione delle postazioni taxi presenti nell’area di piazza Venezia, alla Bocca della Verità, in via Galvani, in piazza di Spagna e piazza Mignanelli, largo di Torre Argentina, largo Goldoni, piazza d Tor Sanguigna, piazza del Popolo, via Stradivari, via del Babuino, piazza Cavour.

In campo 600 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale

“Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione – fa sapere in una nota la Polizia Locale – in campo oltre 600 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che saranno impegnati lungo tutto l’itinerario per garantire i necessari servizi di polizia stradale e di viabilità, finalizzati all’attuazione di chiusure e relative deviazioni del traffico. La Polizia Locale sarà presente anche con gli agenti motociclisti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico) che, oltre alla verifica del percorso, provvederanno a scortare gli atleti fino al traguardo”.

Foto tratta dal sito RomaMobilita

© Riproduzione riservata