Cosa fare a Roma e nel Lazio: weekend di sabato 16 e domenica 17 marzo

Eventi, sagre, mostre, esposizioni e tanto, tantissimo altro nelle province e nei comuni del Lazio. Vediamo cosa fare in questo weekend di marzo 2024.

Weekend a Roma e in provincia:

Sabato 16 marzo a Roma aprono al pubblico per il 2024 i Giardini di Ninfa. Definito dal New York Times come il ‘giardino più bello e più romantico del mondo’, il giardino di Ninfa ospita piante provenienti da tutti i continenti. Gelsomini, glicini, bambù, papiri, aceri, pioppi tra le rovine della medievale di Ninfa sono uno dei percorsi da non perdere. Info e prenotazioni sul sito ufficiale.

Sabato e domenica 17 marzo, torna il Vintage Market al San Paolo District. Il grande mercato sceglie come nuova location l’ex deposito atac San Paolo District dopo essere stato a piazza Ragusa. Nel weekend dalle 10:00 alle 20:00 con ingresso libero, potrete visitare gli spazi adibiti.

Weekend a Frosinone e in provincia

Il teatro di comunale di Veroli prepara un doppio appuntamento. Una coproduzione del Teatro Bertolt Brecht di Formia e del Tieffeu di Perugia, portano in scena lo spettacolo sabato 16 marzo, alle ore 16:30: “La fattoria degli animali”, liberamente ispirato al celebre romanzo di George Orwell, con Peter Ercolano, Sara Petrone e Maurizio Stammati, ne ricalca in chiave grottesca e comica la storia. Info sulla pagina social del teatro.

In occasione dell’uscita del film Race for Glory – Audi vs. Lancia Riccardo Scamarcio sarà ospite al Dream Cinema di Frosinone domenica 17 marzo allo spettacolo delle ore 21.00. Race for Glory – Audi Vs Lancia, il film diretto da Stefano Mordini, ripercorrere i fatti realmente accaduti ai Mondiali di Rally del 1983, raccontando la storica rivalità tra l’imbattibile squadra tedesca dell’Audi guidata da Roland Gumpert (Daniel Bruhl) e quella italiana della Lancia con a capo Cesare Fiorio (Riccardo Scamarcio).

A Sora, domenica 17 marzo appuntamento con la 17 esima edizione fiera nel Centro, in Via Lungoliri Mazzini e Via Lungoliri Matteucci. A disposizione per i visitatori un vasto assortimento di merci, migliaia di prodotti differenti, con ottimo rapporto qualità/prezzo, come tradizione nelle nostre fiere.

Weekend a Latina e in provincia

Monte San Biagio vi aspetta per la III edizione la Sagra della Salsiccia – Mi sa di Buono, organizzata dall’Associazione Wake Up con il patrocinio del Comune. Nelle giornate di sabato 16 dalle 16:30 e domenica 17 marzo da mezzogiorno, Monte San Biagio si animerà con spettacoli folkloristici, musica e danze, show cooking e animazione per i più piccini, oltre agli stand di prodotti tipici dove degustare le eccellenze enogastronomiche locali e non solo.

In occasione della festa del papà arriva al Museo Medievale di Fossanova il laboratorio creativo per bambini e papà: Siamo tutti Scudieri e Cavalieri!Domenica 17 marzo alle ore 16.00 il Museo Medievale di Fossanova propone un divertente laboratorio per far lavorare insieme bambini e papà! Per info e prenotazioni: 347 2330723 /3491814504, [email protected].

Formia si prepara ad ospitare i Maestri Cioccolatieri dell’Associazione Nazionale Choco Amore per la Festa del Cioccolato Artigianale, un’esperienza unica che trasformerà il centro cittadino in un luogo straordinario. Da venerdì 15 a domenica 17 marzo i cioccolatieri di tutta italia proporranno le loro prelibatezze al cioccolato puro, preparato senza additivi o conservanti: dalla raffinata pralineria agli spezzati, dal gianduiotto al cioccolato con mandorle, nocciole, pistacchi, liquori e tante altre specialità. Per info visitare il sito ufficiale.

Weekend a Viterbo e in provincia

Sabato 16 marzo alle ore 21 al teatro Francigena di Capranica, per la stagione 2024, la comica e imitatrice Emanuela Aureli va in scena con “Mamma ho perso… l’Aureli!” Con brillante ironia, racconta i suoi inizi artistici, la gioia di essere diventata mamma attraverso storie che entusiasmano il pubblico e lo divertono. Info e prenotazioni tel. 338.2015499 oppure email: [email protected].

Domenica 17 marzo, appuntamento a Viterbo con il Mercatino dell’antico; l’appuntamento, dedicato al collezionismo, all’hobbistica, all’oggettistica, all’antiquariato e al modernariato che si terrà in piazza dei Caduti e in via Ascenzi, dalle 8 del mattino fino al tramonto. Ingresso gratuito.

Weekend a Rieti e in provincia

Rocca Sinibalda si prepara alla sagra dei Frascarelli, domenica 17 marzo dalle 13:00 con l’apertura dello stand gastronomico e l’intrattenimento musicale di “Alvaro e Carmen”.

In occasione della giornata della paternità il Consultorio Diocesano di Rieti ha organizzato per domenica 17 marzo alle ore 10:00, presso l’Auditorium Santa Scolastica di Rieti, una conferenza tenuta dal Prof. Luca Diotallevi, Sociologo, dal tema “Il Padre Custode dei Sogni dei Figli”. Il pomeriggio, a partire dalle ore 14:30 presso la Chiesa di San Domenico, Istituti Secondari della città e le Organizzazioni che vi operano, si metteranno in gioco con Stand, Performance e Testimonianze, contribuendo con i loro punti di vista sul tema. La giornata proseguirà alle ore 17:30 con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di San Domenico, presieduta da Mons. Vito Piccinonna, Vescovo di Rieti.

