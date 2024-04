Aumento pensioni, milioni di italiani in festa: quando si riceveranno i soldi in più

Svelata tutta la verità sulle pensioni: ecco quando arriverà il secondo aumento, e quand’è che i pensionati italiani potranno festeggiare.

Finalmente è arrivata la nuova lieta notizia che farà fare i salti di gioia a tutti i pensionati italiani, scopriamo che cosa sta per succedere.

Le pensioni, che già hanno conosciuto un cambiamento di segno positivo, grazie al Decreto del Ministero del lavoro dello scorso 20 novembre 2023, potrebbero diventare ancora più succulente grazie alle ultimissime novità legate al Def approvato dal consiglio dei Ministri poche settimane fa.

Le pensioni aumenteranno, ma vediamo di quanto e soprattutto a partire da quale mensilità ci sarà l’incremento.

Pensioni, quando arriverà il secondo incremento dell’anno

Per tanti italiani nei mesi scorsi è avvenuto quasi un miracolo, perché hanno visto gli accrediti relativi alle pensioni aumentare improvvisamente e gli incrementi dei bonifici partiti dal sistema di previdenza dello Stato, registrati sui conti correnti personali, hanno fatto fare i salti di gioia a tanti pensionati.

Le pensioni, con il decreto del ministero del lavoro dello scorso 20 novembre 2023, hanno subito un aumento del 5,4% all’inizio dell’anno in corso, e questa percentuale che è stata confermata anche dall’Istat. Dunque per tale motivo per questo non ci saranno conguagli a gennaio 2025. Tuttavia si registrerà a breve un altro cambiamento di segno positivo per le pensioni. Ma di quanto aumenteranno e quando? Per sapere a quale cifra corrisponderà l’aumento, bisognerà osservare il tasso relativo all’inflazione, ma cerchiamo di fare chiarezza sulla delicata questioni degli incrementi per le pensioni.

Da quando i pensionati riceveranno di più e di quanto sarà l’incremento

L’inflazione registrata nel 2024 dovrebbe attestarsi intono all’1,6 per cento, un dato in netta diminuzione rispetto al 5,4 per cento dell’anno precedente. Questo vuol dire che le pensioni il prossimo anno aumenteranno ancora, ma in misura minore a quanto accaduto nei mesi scorsi. Per ora purtroppo è ancora troppo presto per fornire dati certi sul reale e concreto amento delle pensioni, ma quel che è sicuro è che se l’inflazione registrata sarà effettivamente dell’1,6 per cento ci sarà un aumento di circa 16 euro, lordi.

Per capire quanto potranno mettere in tasca i pensionati italiani facciamo un pratico esempio: chi prende 1.000 euro di pensione, avrà 24 euro, con assegno pari a 1.500 euro. A chi invece prende 2000 euro di pensione spettano 32 euro. Gli aumenti riguarderanno le pensioni erogate a partire da gennaio prossimo, dunque gennaio 2025. Ora non resta che attendere ulteriori sviluppi per aver certezza degli aumenti e degli importi delle pensioni dei cittadini italiani.