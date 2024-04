Concorsone pubblico, finalmente dopo anni si può lavorare per questo Ministero: l’occasione è più unica che rara

L’occasione per trovare il lavoro definitivo è questa. Puoi entrare in un Ministero.

Non è un periodo storico facile: il lavoro scarseggia, complice la pandemia del 2020 che ha determinato un calo economico e produttivo e le guerre che stanno sconvolgendo il mondo. Dall’altro lato, a causa dell’inflazione i costi della vita aumentano e questo riguarda la spesa alimentare, le bollette e il pieno dell’auto, ma anche molto altro.

In un contesto del genere, molti cittadini sognano di trovare un posto di lavoro certo, sicuro e determinato, che gli assicuri uno stipendio coerente con le proprie capacità e competenze e che non subisca fluttuazioni nel tempo.

Oggi vi parliamo di un concorso che potrà farvi ritornare il sorriso e, finalmente, realizzare il vostro sogno di lavorare presso un Ministero. Si tratta di un’occasione importante che potrà farvi sentire meglio sia da un punto di vista professionale che economico: ecco cosa dovete sapere.

Concorso per il Ministero della Giustizia

Il 2024 sarà un anno molto ricco per tutte le persone che sognano di lavorare nel settore pubblico. Sono molte le assunzioni che arriveranno durante quest’anno e ammontano circa a 170mila: si tratta, tra gli altri, dell’INPS, dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia. Inoltre, ci saranno diverse assunzioni anche nell’ambito scolastico.

I bandi, rivolti a diplomati e laureati, hanno dei requisiti specifici a seconda del settore di riferimento. Per l’Agenzia delle Entrate, ad esempio, si è alla ricerca di funzionari tecnici, funzionari analisti dati, funzionari per processi di logistica e approvvigionamenti e dirigenti di seconda fascia. Nell’INPS, invece, disponibili 585 posti di lavoro: i vincitori del concorso saranno assunti in area B con un contratto a tempo indeterminato.

Il concorso al Ministero della Giustizia

Per quanto riguarda il Ministero della Giustizia, si prevede l’assunzione di migliaia di risorse tra diplomati e laureati. Il primo concorso riguarda il reclutamento di 11.919 addetti ufficio processo area III, F1. C’è poi il concorso per 1400 operatori giudiziari area II, F2 e quello per 1000 unità di personale appartenente all’area II, fascia economica F2.

Proseguendo, c’è quello per l’assunzione di 107 funzionari contabili DAP, Area III, F1 e quello per 1092 unità di personale amministrativo non dirigenziale, destinato all’Uepe. Se invece siete assistenti contabili, l’INPS sta cercando 63 persone da assumere, nonché 63 assistenti informatici e 160 assistenti per il Dipartimento amministrazione penitenziaria.