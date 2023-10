Australia: 7 curiosità da sapere e come prepararsi per un viaggio

L’Australia è un luogo unico al mondo, dai luoghi incontaminati e immense ricchezze naturali. Scopriamo insieme 7 meraviglie caratteristiche di questa meravigliosa terra e alcuni consigli per preparare al meglio il viaggio. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Australia, un Paese unico nel suo genere

L’Australia è soprannominata “la terra dei canguri” non a caso: in questo Paese infatti ci sono più canguri che persone (34 milioni contro i circa 25 milioni di abitanti). Bisogna anche considerare, però, che la densità di popolazione è bassissima: solo 2,66 abitanti per chilometro quadrato contro i 202 dell’Italia.

Non tutti sanno che il continente è grande quanto tutta l’Europa, con una distanza tra i punti estremi, est e ovest, corrispondente a quella tra Londra e Mosca. Un territorio enorme, al punto da contenere il ranch più esteso del mondo, grande quanto il Belgio.

In Tasmania, una terra ricca di verde lussureggiante, si può respirare l’aria più pulita della terra, un autentico paradiso, con panorami mozzafiato. È interessante sapere anche che ben l’85% della popolazione australiana, vive lungo la costa.

Perth è definita la città più isolata del Paese e del mondo in generale (basti pensare che in linea d'aria è più vicina a Giacarta, in Indonesia, che alle altre città australiane) mentre Melbourne, è stata dichiarata la città più vivibile al mondo per ben sette anni consecutivi per qualità del sistema sanitario, stabilità, clima, istruzione, strutture e per la ricca vita culturale. Un'ultima curiosità degna di nota è che la barriera corallina australiana, con la sua straordinaria bellezza, è l'organismo vivente più grande del pianeta, ricco di tante specie animali. Nel 1981 è stata dichiarata patrimonio dell'umanità.

Come prepararsi a un viaggio nella terra dei canguri

Prima di intraprendere un viaggio in Australia, è fondamentale anzitutto dotarsi del visto, un requisito essenziale per l’ingresso nel Paese. Per ottenerlo senza perdite di tempo è possibile utilizzare un servizio come auvisa , tramite cui si può presentare la domanda online e attendere semplicemente la ricezione del visto via email.

Pianificare con anticipo ogni attività, inoltre, consente di godersi questo viaggio senza preoccupazioni. Sydney o Melbourne sono due ottime città da fissare come punto di partenza per poi spostarsi nei luoghi di cultura aborigena come Uluru o, per gli amanti della natura incontaminata, si può iniziare dalla Tasmania . Il periodo consigliato è tra novembre e gennaio, per godersi appieno l’estate del paese. È importante anche portare un abbigliamento idoneo ai cambiamenti climatici.

Se si va in zone tra Perth e Darwin, meglio acquistare un cappello per il sole e munirsi di una retina per mosche per coprire il capo. Per la presenza improvvisa di mucche e canguri sulle strade interne, è sconsigliato viaggiare di notte. Infine, non deve mai mancare una crema solare con protezione 50.

