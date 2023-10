Poltrone relax: cosa offre il mercato

Le poltrone relax sono disponibili in commercio da diversi anni. Inizialmente se ne trovavano solo pochi modelli, in genere dall’aspetto non propriamente di design. Oggi le proposte disponibili in commercio sono molto più ampie e chiunque può trovare la poltrona relax dei suoi sogni, a patto di rivolgersi ad aziende del settore professionali e serie.

Come è fatta una poltrona relax

Una poltrona relax deve offrire alcune funzionalità di base: la seduta sarà comoda e sufficientemente ampia da poter accogliere comodamente il corpo, i braccioli alti sostengono le braccia e lo schienale deve potersi reclinare; la maggior parte di queste poltrone offre anche un comodo poggiapiedi estraibile, che si utilizza quando lo schienale e reclinato.

Esistono poi alcuni modelli con funzionalità aggiuntive, come ad esempio le poltrone relax di Romana poltrone, che sono disponibili anche con batterie ricaricabile, un’opzione interessante per chi preferisce non avere cavi sul pavimento, necessari in quanto il meccanismo interno funziona con un motore elettrico.

Ci sono poi poltrone relax che si sollevano completamente in modo da far alzare agilmente anche chi manifesta problemi di mobilità. Le aziende che producono questo tipo di poltrone in alcuni casi permettono di personalizzarle come si vuole, ad esempio ampliando la seduta o permettendo di rimuovere i braccioli.

Una poltrona di design

Chi sta scegliendo un nuovo arredo per la casa solitamente cerca un mobile che si abbini alla perfezione a quelli che già possiede. O comunque si tende a preferire un oggetto bello, piacevole, dal design accattivante. Quando si tratta di poltrone relax per anziani e disabili non sempre le proposte in commercio sono di questo tipo; anzi, capita a volte che questo tipo di articoli sia progettato pensando più alle funzionalità offerte che all’estetica. Alcune aziende, invece, offrono poltrone relax che sono comode e funzionali, ma comunque disponibili in numerosi stili, con anche proposte dal design contemporaneo, tessuti originali e di lusso, un look che si può facilmente abbinare agli altri arredi di casa.

Uno stile accattivante non è un requisito necessario, obbligatorio per chi sta cercando un mobile comodo ed ergonomico, ma è altrettanto vero che spesso anche l’occhio vuole la sua parte e trovare una seduta che sia anche bella e originale può essere un elemento importante.

Caratteristiche aggiuntive

Le proposte in fatto di poltrone relax sono numerose e riguardano anche optional non necessari a tutti, ma che possono aiutare a scegliere il modello più adatto. Per quanto riguarda gli anziani e i disabili l’opzione alza-persone è molto spesso un must, è possibile anche trovare poltrone con braccioli estraibili, che permette di utilizzarle sotto a un tavolo da pranzo o con appositi accessori venduti a parte.

Oppure ci sono pediere molto ampie, che sostengono l’intera gamba, offrendo una posizione comoda anche per chi riposa sulla poltrona. È possibile trovare poltrone relax con ruote, che rendono più semplice spostarle da una stanza all’altra della casa; alcune aziende propongono anche coperture aggiuntive per alcune parti della poltrona, che rendono più semplice la pulizia.

Ci sono poi anche sedute relax che permettono di riposare con le gambe leggermente alzate, o con sistemi di massaggio integrati. Scegliere tutte queste opzioni può far aumentare il costo di una poltrona, ma in alcune situazioni si tratta di optional veramente molto utili e quasi indispensabili.

