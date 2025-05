Auto elettriche: crescita vertiginosa della Cina, Volkswagen prima in Europa, Tesla in caduta libera

La sorprendente ascesa di Volkswagen

Il panorama delle auto elettriche in Europa ha visto un ribaltamento inatteso nella classifica dei marchi più venduti. La sorpresa arriva da Volkswagen, che ha conquistato la vetta delle vendite nel vecchio continente con ben 23.500 unità immatricolate ad aprile 2025.

Le difficoltà di Tesla

Dopo essere stata a lungo il punto di riferimento nel mondo delle auto elettriche, Tesla sta attraversando un momento di crisi evidente. Tra aprile 2024 e aprile 2025, l'azienda guidata da Elon Musk ha registrato un drastico calo delle vendite pari al 49%, scivolando così all'undicesimo posto nella classifica continentale.

L’ascesa dei marchi cinesi

Mentre Tesla fatica a mantenere la sua posizione, i produttori cinesi come BYD stanno conoscendo una crescita vertiginosa. In soli dodici mesi, BYD ha incrementato le sue vendite del 169%, raggiungendo quota 7.231 veicoli completamente elettrici venduti lo scorso mese. Modelli come la Dolphin stanno catturando l'attenzione grazie al prezzo competitivo e alle buone prestazioni offerte.

Il mercato italiano

In Italia, il mercato delle auto elettriche si distingue per alcune peculiarità. La Citroen e-C3 è risultata l’auto più venduta ad aprile, favorita da un prezzo base accessibile intorno ai 23.000 euro e da incentivi statali particolarmente generosi. Seguono la Tesla Model 3, al secondo posto nonostante le difficoltà globali del marchio, e la Jeep Avenger elettrica che completa il podio italiano. Curiosamente, BYD non compare ancora tra i primi dieci nel nostro paese.

