Auto usate, mercato in crescita: a chi rivolgersi e quali sono i modelli più amati

L’auto non è più solo un semplice mezzo di trasporto, ma un concentrato di design, stile, tecnologia e ovviamente anche tanta funzionalità. Per tali motivi il suo acquisto richiede una spesa non di poco conto ed è il punto di arrivo di un processo decisionale ben ponderato e pianificato.

L’automobile è infatti una preziosa alleata della vita quotidiana: è impossibile metterne in dubbio l’utilità, in termini di autonomia negli spostamenti e nei viaggi. Tuttavia questo bene di consumo è stato oggetto di forti rincari da qualche anno. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Per fortuna gli ecobonus stanziati dal governo incoraggiano a cambiare auto e a questi incentivi si aggiungono i negozi plurimarche diffusi su tutto il territorio nazionale, dove non è difficile trovare dei modelli perfetti per sé a prezzi accessibili. A Roma, ad esempio, Jazzoni è un’istituzione del second hand automobilistico, per citare uno fra i nomi più importanti. Ecco un focus sull’acquisto di un’auto presso un plurimarche di fiducia e poi qualche piccolo consiglio sulle ‘campionesse del risparmio’ più gettonate e ricercate.

I vantaggi di rivolgersi presso i concessionari

Come detto poc’anzi, se si cercano auto usate a Roma, sono diverse le possibilità di trovare l’affare più adatto a sé. Il nocciolo della questione riguarda il vantaggio di affidarsi ai professionisti del settore, per essere accolti da un personale gentile e preparato, esprimere le proprie preferenze in fatto di auto e, perché no, le proprie abitudini quotidiane, per fornire un quadro più preciso sul proprio profilo di automobilista. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

La cortesia dei consulenti è un aspetto fondamentale, ma non è tutto, quando si parla di moderni plurimarche. I punti vendita più ricercati e con alle spalle un notevole background di esperienza, vantano un’offerta di auto vasta, dove è quasi impossibile non sentirsi sopraffatti dall’imbarazzo nella scelta. L’assortimento dei modelli è spesso notevole: super utilitarie, sportive, cabrio, Suv, crossover e molto altro ancora. La varietà a cui abbiamo accennato si rivela un punto di forza anche per quanto riguarda i brand. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Non va dimenticata poi l’opportunità di ricevere una supervalutazione della propria vecchia auto. Con la suddetta agevolazione, l’acquirente cede il vecchio veicolo, e in base alla valutazione del concessionario ottiene una somma che può spendere per acquistare un usato di qualità. Una tecnica niente male per incoraggiare ad acquistare auto più moderne e meno inquinanti, per un parco auto circolante sempre più rinnovato e che incide di meno sull’ambiente in termini di emissioni di CO2.

Alcune chicche da non lasciarsi sfuggire

Come detto in precedenza, i prezzi sempre più alti delle auto invogliano molte persone a valutare l’acquisto di un buon usato. Una scelta interessante se si pensa che un second hand ben scelto può presentare ottimi livelli di sicurezza ed efficienza, per non parlare del fatto che si svaluta meno nel tempo e quindi è rivendibile più facilmente. Ma quali sono le auto usate più gettonate del momento?

Stando ai dati forniti dagli osservatori più autorevoli del settore, sembra che tra le super utilitarie spicchi per volumi di vendite la Fiat Panda. Si tratta di una pietra miliare della casa automobilistica piemontese: dal 1981 – anno della sua nascita – questa auto piccola e maneggevole non smette di essere la più preferita tra il pubblico di giovani e neo-patentati.

Anche la Volkswagen Golf si colloca tra le prime posizioni, nella classifica delle auto usate più vendute e amate dagli italiani. Questa perla della celebre casa tedesca vede nelle sue ultime versioni una dotazione tecnologica degna di nota, come i comodi comandi posizionati sul volante, per un’esperienza di guida all’insegna del comfort. Nel segmento di fascia alta, poi, spicca invece per popolarità l’Audi A3: l’ultima versione uscita nel 2019 è un concentrato di eleganza, tecnologia e comfort; vale davvero la pena vederla e provarla.

© Riproduzione riservata