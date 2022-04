Autostrade aumento pedaggi A24/A25, Mattia: “Oggi al fianco dei sindaci contro aumenti”

“Oggi, 23 aprile, ho partecipato al presidio dei Sindaci del Lazio ai caselli di Castel Madama e Vicovaro-Mandela contro gli aumenti dei pedaggi autostradali. È atteso al 1º luglio il rincaro del 34% che andrà a colpire gli automobilisti e, soprattutto, i pendolari. La battaglia per fermare i prezzi della A24/A25 ha visto i primi cittadini attivarsi da mesi con un’importante mobilitazione importante lo scorso febbraio. Continuiamo al loro fianco in una battaglia che riguarda, tramite la mobilità interregionale, la quotidianità di migliaia di uomini e donne che non devono pagare nella quotidianità questa scelta inaccettabile”

Così in una nota Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio Regionale del Lazio.

© Riproduzione riservata