Autovelox nel Lazio, ecco dove sono attivi fino a domenica 14 aprile

Anche questa settimana la Polizia di Stato invita gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti di velocità, prevenendo in questo modo gli incidenti stradali, ormai divenuti un problema di salute pubblica molto importante, seppur ancora poco considerato rispetto alla portata. Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) gli incidenti stradali sono la nona causa di morte nel mondo fra gli adulti, la prima fra i giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni e la seconda per i ragazzi dai 10 ai 14 e dai 20 ai 24 anni.

Sono previste nuove postazioni mobili per il rilevamento della velocità su alcune strade in provincia di Viterbo e su certi tratti autostradali in provincia di Roma.

In particolare è stato programmato il rilevamento della velocità tramite telelaser mobile. I controlli della Polizia Stradale saranno attivi nel Lazio a partire da lunedì 8 aprile 2024. Grande attenzione innanzitutto nei confronti della Strada Statale 675 Umbro-Laziale, il percorso in provincia di Viterbo e del tratto romano dell’Autostrade A24 e A12.

Controlli nel tratto autostradale della A24

Ricordiamo che in questo tratto urbano, che dalla tangenziale Est di Roma arriva fino all’autostrada A90 (Grande Raccordo Anulare) sono presenti diversi svincoli verso varie arterie della Capitale. E’ questo un collegamento importante, che presenta una grande presenza e circolazione di automobili. Un tratto, spesso e volentieri teatro di numerosi incidenti. I controlli per il rilevamento della velocità su questo tratto saranno effettuati sabato 13 aprile.

Moderare l’andatura e rispettare i limiti

La Polizia di Stato rende pubbliche le tratte stradali dove sono attivi gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante ribadire l’importanza fondamentale di tenere la velocità sotto controllo. E’ la stessa Polizia che pubblica settimanalmente il piano dei controlli sulle strade italiane regione per regione.

Inoltre la presenza degli autovelox va segnalata con un cartello o un pannello luminoso. Bisogna sempre avvertire della presenza di un controllo elettronico della velocità, se no, la multa è nulla.

Autovelox nel Lazio fino al 14 aprile

11/04/2024

Strada Statale SS / 675 Umbro-Laziale VT;

13/04/2024

Autostrada A / 24 RM;

14/04/2024

Autostrada A / 12 Roma – Civitavecchia RM.

Limiti di velocità in vigore

sulle autostrade: 130 chilometri orari , scendono a 110 in caso di maltempo;

, scendono a 110 in caso di maltempo; sulle strade extraurbane principali: 110 chilometri orari , scendono a 90 in caso di maltempo;

, scendono a 90 in caso di maltempo; sulle strade extraurbane secondarie e locali: 90 chilometri orari ;

; in città il limite è di 50 chilometri orari; 70 in alcuni tratti espressamente segnalati.

Le sanzioni

fino a 10 km/h in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro;

in più rispetto al limite – sanzione pecuniaria compresa tra 42 e 173 euro; oltre 10 km/h e fino a 40 km/h in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;

in più – sanzione pecuniaria compresa tra 173 e 695 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente; oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h – sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;

– sanzione pecuniaria tra 544 e 21714 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi; chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è punito con una sanzione pecuniaria compresa 847 e 3.389, con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente di guida.