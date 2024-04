Il “Mulino dei Mestieri” a Civitella d’Agliano (Vt)

Nel 2010 un gruppo di ragazzi che già usciva in bici insieme decide di intraprendere un ciclismo eroico (gare amichevoli su strade bianche con biciclette e vestiario antecedenti al 1970) e fonda la Ciclopica.

Va da se che scatta pure la ricerca e il collezionismo di questo materiale d’epoca dato che nelle manifestazioni più importanti come l’Eroica che si svolge a Gaiole in Chianti ci sono delle bellissime mostre di biciclette di altri tempi, proprio qui vidi per la prima volta una collezione di bici dei mestieri trasformate dagli artigiani di un tempo in vere e proprie botteghe ambulanti.

Attrezzi antichi esposti nel Mulino dei Mestieri

Siamo alla fine della seconda guerra mondiale quando molte famiglie avevano perso i propri cari, la propria abitazione e il lavoro, così trasformarono una semplice bicicletta in una bottega ambulante per affrontare le avversità della quotidianità e ricominciare a vivere con il sudore del proprio lavoro.

La vista di quelle biciclette mi ha fatto tornare alla mente i bei racconti di vita quotidiana che mio zio e mio nonno raccontavano sempre quando stavamo insieme, così decisi e inizia la ricerca di queste particolari bici. Al momento nel Mulino si contano 15 bici che svolgevano lavori ambulanti e ognuna racconta una storia di vita (l’arrotino, il fotografo, il barbiere la levatrice).

Il Mulino dei Mestieri ha sede nel borgo del vecchio paese di Civitella d’Agliano, in provincia di Viterbo, e fa parte di una collezione privata messa insieme da Alessia e Daniele in circa 10 anni; le visite sono solamente su prenotazione; tutti i recapiti e i contatti si possono trovare sulla pagina Facebook “Il Mulino dei Mestieri”.

Il Borgo medievale di Civitella d’Agliano

Il borgo si trova nella zona dell’Alta Tuscia Viterbese e si affaccia sulla Valle dei Calanchi, con un centro storico medioevale intatto, completo di campanile e Torre dei Monaldeschi visitabile. Di inestimabile pregio sono i reperti di una vicina Villa romana raccolti nel laboratorio di restauro, diverranno museo in futuro. Civitella d’Agliano è un borgo accogliente, che offre una buona cucina locale e salutari passeggiate che rigenerano il corpo e lo spirito.